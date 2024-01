SNEG UJUTRU, KOŠAVA UVEČE: Vremenska prognoza za utorak, 16. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji na severu pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega, dok će tokom dana biti bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima.

Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju i skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 4 do 8 stepeni.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu do jutra oblačno uz prestanak snega, a tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od -2 do 0, a najviša će biti oko 6 stepeni Celzijusa.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u sredu i četvrtak vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje.

Maksimalna temperatura u većini mesta u sredu od 9 do 12, a u četvrtak od 13 do 20 stepeni, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno - do 5 stepeni.

Kiša se povremeno očekuje od srede uveče. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima.

U petak, naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

Za vikend hladno uz delimično razvedravanje, samo se još u subotu u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajan sneg. Severozapadni vetar u subotu krajem dana u slabljenju, a u nedelju u ponovnom skretanju na južni.

