"PENZIJE VIŠESTRUKO VEĆE NEGO PRE 2012." Vučić: Najveće povećanje u modernoj istoriji Srbije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da je država ranije morala da bude "nefer" prema penzionerima kako bi stabilizovala ekonomiju, ali da se sada taj dug vraća kroz najveća povećanja penzija do sada.

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

Naveo je da su penzije lekara i drugih stručnjaka danas višestruko veće nego pre 2012. godine i istakao da je to rezultat jače ekonomije i državne politike koja želi da zadrži i vrati stručni kadar.

- Mi smo bili nefer prema penzionerima pre 3, 4, 5 godina. Nefer ne zato što smo želeli da budemo nefer, već zato što smo morali da izgradimo ekonomiju i da je podignemo. Sada penzionerima vraćamo. Nije 11,2, nego 12,2, ako se ne varam.

- Penzija lekara pre 2012, 2013, 2014. godine, svejedno, bila je 56.000 dinara. Penzija lekara specijaliste je danas oko 156.000. Posebno smo povećavali plate lekarima zbog korone, zbog teških uslova, ali i zbog želje da vratimo veliki broj lekara iz inostranstva. To je naša obaveza.

- A sada ljudima želim da kažem jednu važnu stvar: neka oni rade na mojim „snajperima“, „topovima“, „tenkovima“ i svemu ostalom. Neka provode vreme razmišljajući kako da mi „ubiju psihu“. To samo pokazuje koliko me ne poznaju i ne razumeju, i koliko mi time daju snage da se borim još jače.

(Alo)