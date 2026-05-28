MUČE VAS ALERGIJE, KIJATE? Probajte čaj od koprive

ČAJ od koprive može da bude koristan saveznik u borbi protiv alergijskog rinitisa. On već dugo ima mesto u tradicionalnoj medicini, a savremena istraživanja daju određeno objašnjenje zašto je koristan i u slučaju alergije.

Foto: Depositphotos/ratmaner

List koprive sadrži flavonoide i druge bioaktivne supstance koje mogu da deluju blago antihistaminski, odnosno mogu da utiču na smanjenje oslobađanja histamina - ključne supstance odgovorne za alergijske simptome. Upravo zbog toga, kod nekih osoba može da doprinese ublažavanju kijanja, curenja nosa i iritacije sluzokože.

Ipak, važno je zadržati meru u očekivanjima. Čaj od koprive nije zamena za standardnu terapiju koja se koristi u lečenju alergijskog rinitisa, poput antihistaminika ili kortikosteroidnih sprejeva. Njegovo dejstvo je blago i individualno - nekome može pomoći da lakše podnese simptome, dok kod drugih efekat može da izostane.

Kao dodatna prednost, kopriva ima i protivupalna svojstva i bogata je vitaminima i mineralima, što može da pomogne opštem jačanju organizma tokom alergijske sezone.

Najčešće se preporučuje jedna do dve šolje čaja dnevno, ali bez preterivanja, posebno ako već koristite lekove ili imate hronične bolesti.

Suvi i sveži listovi ZA jednu šolju čaja dovoljna je jedna puna kašičica sušenog lista koprive. Biljka se prelije sa oko 200 mililitara ključale vode, zatim se poklopi i ostavi da odstoji između pet i 10 minuta. Poklapanje je važno jer se tako čuvaju dragocene isparljive materije. Nakon toga, čaj se procedi i spreman je za konzumaciju. Ukoliko koristite svežu koprivu, količina može da bude nešto veća, jer je njen sadržaj aktivnih supstanci blaži u odnosu na sušenu biljku. U tom slučaju, šaka svežih listova se prelije ključalom vodom i ostavi da odstoji na isti način.