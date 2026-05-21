DELUJE PROTIV UPALA I UMIRUJE: Čajem od cvetova kamilice protiv afti

Ivana Kovačić

21. 05. 2026. u 07:00

BOLNE i uporne, afte su jedan od najčešćih problema usne duplje koji može da oteža govor, jelo, pa čak i svakodnevno funkcionisanje.

Foto: Depostiphotos/alexraths

Iako se najčešće povlače same od sebe, njihova učestalost često ukazuje na pad imuniteta, stres ili iritaciju sluzokože. U takvim situacijama, priroda nudi jednostavna i efikasna rešenja, a lekovite biljke vekovima se koriste kao blaga, ali delotvorna pomoć kod ovog problema.

Među najpoznatijima je kamilica, čaj od njenih cvetova ima snažno protivupalno i umirujuće dejstvo. Ispiranje mlakim čajem može ublažiti bol i ubrzati zarastanje ranica, dok ujedno deluje i blago antiseptično.

Slično dejstvo ima i žalfija, koja se često preporučuje kod upala desni i sluzokože. Njeni aktivni sastojci pomažu u smanjenju bakterija u usnoj duplji, a redovno ispiranje može doprineti bržem povlačenju afti.

Vrlo korisan je i neven, poznat po regenerativnim svojstvima. Čaj ili blagi rastvor nevena može da pomogne u obnavljanju oštećenog tkiva i smanjenju upale.

Mlaki rastvor

IAKO su navedene biljke lako dostupne i jednostavne za upotrebu, važno je da se koriste pravilno - kao mlaki, ne previše jaki rastvori, nekoliko puta dnevno. Ukoliko se afte često ponavljaju ili dugo ne prolaze, preporučuje se konsultacija sa stomatologom ili lekarom, jer uzrok može da bude dublji i zahteva dodatnu terapiju.

Prirodna nega, kada se primenjuje dosledno i pažljivo, može biti dragocen saveznik u očuvanju zdravlja usne duplje i ublažavanju svakodnevnih tegoba.

Ne treba zaboraviti ni hrastovu koru, koja deluje adstringentno, odnosno zateže sluzokožu i smanjuje iritaciju. Ovaj prirodni preparat posebno je koristan kod učestalih i većih afti.

Za one koji traže osvežavajući efekat, nana može da bude dobar izbor. Osim što umiruje, ona ostavlja prijatan osećaj u ustima i blago deluje protiv bakterija.

