DELUJE PROTIV UPALA I UMIRUJE: Čajem od cvetova kamilice protiv afti
BOLNE i uporne, afte su jedan od najčešćih problema usne duplje koji može da oteža govor, jelo, pa čak i svakodnevno funkcionisanje.
Iako se najčešće povlače same od sebe, njihova učestalost često ukazuje na pad imuniteta, stres ili iritaciju sluzokože. U takvim situacijama, priroda nudi jednostavna i efikasna rešenja, a lekovite biljke vekovima se koriste kao blaga, ali delotvorna pomoć kod ovog problema.
Među najpoznatijima je kamilica, čaj od njenih cvetova ima snažno protivupalno i umirujuće dejstvo. Ispiranje mlakim čajem može ublažiti bol i ubrzati zarastanje ranica, dok ujedno deluje i blago antiseptično.
Slično dejstvo ima i žalfija, koja se često preporučuje kod upala desni i sluzokože. Njeni aktivni sastojci pomažu u smanjenju bakterija u usnoj duplji, a redovno ispiranje može doprineti bržem povlačenju afti.
Vrlo korisan je i neven, poznat po regenerativnim svojstvima. Čaj ili blagi rastvor nevena može da pomogne u obnavljanju oštećenog tkiva i smanjenju upale.
Mlaki rastvor
IAKO su navedene biljke lako dostupne i jednostavne za upotrebu, važno je da se koriste pravilno - kao mlaki, ne previše jaki rastvori, nekoliko puta dnevno. Ukoliko se afte često ponavljaju ili dugo ne prolaze, preporučuje se konsultacija sa stomatologom ili lekarom, jer uzrok može da bude dublji i zahteva dodatnu terapiju.
Prirodna nega, kada se primenjuje dosledno i pažljivo, može biti dragocen saveznik u očuvanju zdravlja usne duplje i ublažavanju svakodnevnih tegoba.
Ne treba zaboraviti ni hrastovu koru, koja deluje adstringentno, odnosno zateže sluzokožu i smanjuje iritaciju. Ovaj prirodni preparat posebno je koristan kod učestalih i većih afti.
Za one koji traže osvežavajući efekat, nana može da bude dobar izbor. Osim što umiruje, ona ostavlja prijatan osećaj u ustima i blago deluje protiv bakterija.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Kopriva i maslačak protiv malokrvnosti: Pratite ove savete i popravite krvnu sliku
29. 04. 2026. u 06:45
NAJOPASNIJE JE "ŽARENjE" U GRUDIMA: Savet lekara, nikako ne ignorišite te simptome
19. 05. 2026. u 07:00
Više vlakana - manje problema: Muke sa hemoroidima nestaće uz ovu ishranu (JELOVNIK)
04. 05. 2026. u 07:00
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
POREKLO VOJINA ĆETKOVIĆA Rođen u Kruševcu, a koreni mu nisu iz Srbije: "Nikada se nisam odricao dedova i pradedova - ponosan sam"
"JESAM, ponosan sam na svoje poreklo."
20. 05. 2026. u 16:57
Komentari (0)