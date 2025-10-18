VELIKO OTKRIĆE NAUČNIKA: Novi test krvi otkriva više od 50 vrsta raka i obećava raniju dijagnozu

PIONIRSKI test krvi "Galeri", koji može da otkrije više od 50 vrsta raka, identifikovao je bolest u gotovo dve trećine slučajeva kod ispitanika kod kojih je marker raka prisutan, pokazala je nova studija.

Test, koji prati DNK ćelija raka u krvotoku, omogućava ranije otkrivanje bolesti, pre pojave simptoma, piše Skaj njuz.

U okviru ispitivanja "Pathfinder 2" analizirano je više od 23.000 ljudi iz SAD i Kanade bez simptoma tokom najmanje godinu dana.

Rezultati su pokazali da je kod 61,6 odsto ispitanika kod kojih je u krvi otkriven marker raka, bolest kasnije potvrđena dijagnozom.

"Galeri" je takođe precizan i u utvrđivanju da osoba nema rak - 99,6 odsto slučajeva je pravilno označeno kao negativno.

Kada se otkrije rak, test uspeva da precizno identifikuje pogođeni organ ili tkivo u 92 odsto slučajeva, što može da smanji potrebu za dodatnim skeniranjem i testovima.

Predsednik međunarodnog poslovanja i biofarmacije kompanije "Grail", Harpal Kumar, istakao je da test "otkriva sedam puta više karcinoma nego postojeći programi skrininga zajedno" i ocenio je da bi mogao "da transformiše ishode raka".

Test se trenutno ispituje u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), a očekuje se objavljivanje rezultata skrininga za pacijente bez simptoma sledeće godine.

Stručnjaci ukazuju na potencijal testiranja kod osoba starijih od 50 godina, kada se učestalost raka značajno povećava.

Ipak, pojedini naučnici pozivaju na oprez.

Profesorka Kler Ternbul iz Instituta za istraživanje raka upozorava da su potrebna dalja istraživanja kako bi se utvrdilo da li test zaista smanjuje smrtnost od raka, dok profesorka Ana Šuh sa Univerziteta u Oksfordu napominje da test može da pruži lažno pozitivan rezultat u gotovo polovini slučajeva, što ograničava njegovu pouzdanost.

