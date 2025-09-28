ŠTA SPUŠTA KRVNI PRITISAK MOMENTALNO? Ako brojke na aparatu pređu ovu granicu, 2 minuta su ključna da uradite sledeće

IDEALNI krvni pritisak obično se smatra između 90/60 mmHg i 120/80 mmHg

Visok krvni pritisak često se naziva "tihim" ubicom. Ironično, tišina može pomoći u snižavanju krvnog pritiska – istraživanja pokazuju da čak i samo dva minuta tišine mogu imati pozitivan efekat na visoke vrednosti.

Visok krvni pritisak je poznat kao tihi ubica jer retko daje simptome. Ako se ne leči, može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, poput srčanih napada i moždanih udara. Oko trećine odraslih u Velikoj Britaniji ima ovu bolest, iako mnogi toga nisu svesni.

Najbolji način da saznate da li imate visok krvni pritisak je da izmerite pritisak pomoću mernog uređaja ili da ga provere farmaceut ili lekar.

Istraživanje iz 2006. godine sugerisalo je da tišina posle slušanja muzike može značajno smanjiti srčanu frekvenciju i krvni pritisak. Istraživači su otkrili da period od samo dva minuta tišine može imati ovaj efekat. Čak je i u poređenju sa sporom, opuštajućom muzikom, tišina dovela do većih smanjenja srčane frekvencije i krvnog pritiska.

Starije istraživanje iz 2003. godine povezalo je hronično bučan ambijent sa povećanjem ovih zdravstvenih pokazatelja. Iako su potrebna dalja istraživanja da se utvrde dugotrajni efekti tišine na krvni pritisak, rezultati su obećavajući.

NHS savetuje da jednostavne promene u načinu života mogu pomoći u snižavanju visokog krvnog pritiska, iako nekim ljudima može biti potrebna i terapija lekovima.

Zdravstvena organizacija preporučuje smanjenje unosa soli kako bi se snizio krvni pritisak

Preporučuje se: „Smanjite unos soli na manje od 6g (0,2oz) dnevno, što je otprilike jedna kašičica.“

Konzumiranje dijete sa niskim sadržajem masti, uz puno svežeg voća i povrća, takođe može pomoći, kao i aktivan način života. Takođe se preporučuje smanjenje unosa alkohola, mršavljenje ako ste gojazni, smanjenje unosa kofeina i prestanak pušenja.

Visok krvni pritisak se meri sa dva broja – sistoličkim i dijastoličkim pritiskom. Sistolički pritisak (viši broj) predstavlja silu kojom srce pumpa krv kroz telo.

Dijastolički pritisak (niži broj) predstavlja otpornost na protok krvi u krvnim sudovima.

Visok krvni pritisak se smatra 140/90 mmHg ili višim (ili 150/90 mmHg ili višim ako imate više od 80 godina). Idealni krvni pritisak obično se smatra između 90/60 mmHg i 120/80 mmHg.

Mnogi ljudi treba da uzimaju kombinaciju različitih lekova:

ako ste mlađi od 55 godina – obično će vam ponuditi ACE inhibitor ili blokator angiotenzinskih receptora (ARB).

ako ste stariji od 55 godina, ili ste bilo koje starosti i afričkog ili karipskog porekla – obično će vam ponuditi blokator kalcijumovih kanala.

Možda ćete morati uzimati lekove za krvni pritisak tokom celog života, ali vaš lekar može smanjiti ili prekinuti lečenje ako vaš krvni pritisak ostane pod kontrolom nekoliko godina.

