DETALJNO PO GODINAMA: Koliko puta je normalno buditi se noću i kada je vreme da posetite lekara

DA LI ste znali da ustajanje noću radi mokrenja ima ime (nokturija)?

Foto Shutterstock

Nije samo to, već se ispostavilo da postoje i “normalne” količine brojki noćnih odlazaka u WC u zavisnosti od starosti.

Mlađi ljudi obično ustaju da uriniraju jednom noću, dok oni u svojim 90-im još uvek mogu biti u „uobičajenom“ opsegu ako naprave četiri putovanja u sitne sate.

Ali nisu svi noćni poremećaji povezani sa toaletom. Prema studiji iz 2010. godine, nešto manje od trećine nas se budi usred noći najmanje tri puta nedeljno; dok su starija istraživanja pokazala da 23% nas ustaje najmanje jednom noću.



A prema stručnjacima Sleep Foundation, na te brojke može uticati starost, jer se posle 60, kažu, naš cirkadijalni ritam menja.



Koliko je normalno ustajati noću?

Kao tinejdžeri, naši cirkadijalni ritmovi se produžavaju – što znači da je naša „prirodna“ tačka buđenja kasnije nego obično. Ali oni se skraćuju između 60-65 godina u fenomenu koji se zove napredovanje faze. Kao rezultat toga, stariji ljudi mogu imati bolji fokus ujutro, ali možda žele i ranije da odu u krevet.

To može značiti da tela starijih osoba signaliziraju da treba da zaspe u 19-20 časova da bi se probudili u 3-4 sata ujutro. Naravno, neki pokušavaju da se bore protiv toga, što dovodi do poremećenog ili neadekvatnog sna.

Johns Hopkins Medicine kaže da imamo mini-buđenja oko 20 puta tokom noći, ali se ne sećamo niti primećujemo to iskustvo. Ali za većinu odraslih, stručnjaci kažu da je u granicama normale da se budite oko dva ili tri puta u toku noći – međutim, to ne bi trebalo da vas drži budnim.

Nacionalna fondacija za spavanje navodi to kao jedno zapamćeno buđenje.

Za odrasle starije od 65 godina, međutim, ta dva ili tri buđenja mogu biti deo obrasca spavanja koji kulminira buđenjem od 3 do 4 sata ujutro – i možda mogu imati problema da ponovo zaspe posle toga.

Foto Pixabay free images



To prirodno buđenje može delovati kao prekid sna – posebno ako ne menjate vreme kada zaspite.

To može dovesti do “poremećenog sna” od tog trenutka pa nadalje, navodi Fondacija za san.

Stariji odrasli takođe imaju veće šanse da imaju kraće trajanje sna u celini i da im je potrebno više vremena da zaspe, što znači da ranije buđenje, uz pokušaje da ponovo zaspe nakon toga, može dovesti do više buđenja.



Oni koji su prosečnu cifru približili dva ili tri puta tokom noći mogli bi očekivati da će ona porasti na četiri ili čak pet puta.



Kada treba posetiti lekara?

NHS kaže da „ako neko ne može da zaspi ili ostane u snu dovoljno dugo da se oseća osveženo, možda ima nesanicu“.

Ako ustajete „nekoliko“ puta tokom noći, savetuje se da posetite lekara opšte prakse.

To je manje vezano za broj, a više za to kako se osećate - Nacionalni institut za starenje savetuje da je „buđenje svaki dan sa osećajem umora znak da ne dobijate odmor koji vam je potreban“.



Ponekad su promene sna povezane sa demencijom. Obratite se svom lekaru opšte prakse ako dođe do naglih promena u vašoj rutini spavanja, ako vam san ometa svakodnevni život ili ako se nikada ne osećate odmorno.

(huffingtonpost)