KOD HIRURGA I ZBOG KAMENA U PLJUVAČNIM KANALIMA: Saavet lekara - I previše razvijena, ili "zakržljala" vilica mora da se operiše

KADA se dobije dijagnoza kamena u pljuvačnim kanalima ili se dogodi prelom kostiju lica, nosa, vilice, rascep jezika, kao i brojne izrasline ili tumori, u ovim delovima tela neophodna je pomoć maksilofacijalnog hirurga.

Foto Shutterstock

Ova hirurška specijalnost je uglavnom manje poznata, jer su stanja koja tretira ređa u odnosu, na primer, kardiovaskularne bolesti. Ipak, kada se javi neka od povreda ili bolesti kostiju lica, zuba i vilice uloga ovih specijalista je presudna.

U intervjuu za "Novosti" docent dr Zoran Jezdić, upravnik Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu kaže da se ova grana hirurgije bavi lečenjem povreda, infekcija, patoloških promena (tumora) mekih tkiva lica, vrata, vilica i kostiju lica, kao i korekcijom urođenih i stečenih nepravilnosti lica i zuba:

- Najčešće tretiramo povrede mekih tkiva lica u vidu nagnječeno-razderanih i probojnih rana, sekotina i povreda ili preloma vilica, jagodične kosti i nosnih kostiju. Takođe, česte su i komplikacije infekcija poreklom od zuba koje zahtevaju bolničko lečenje i odgovarajući hirurški tretman.

o Koliko se često dešava da neko ima kamen u pljuvačnim žlezdama?

- To nije toliko retko stanje. Odmah iza ovih, najčešćih intervencija, slede upravo one koje se odnose na infekcije i zapaljenja zaušne i podvilične pljuvačne žlezde, koje mogu da budu prećene prisustvom kamena u njima ili u njihovom izvodnom kanalu.

Privatna arhiva Dr Zoran Jezdić

o Koja stanja su retka?

- Najređe su određene vrste vaskularnih lezija koje zahtevaju kompleksnije procedure i saradnju sa kolegama vaskularnim hirurzima.

o S obzirom na složenost strukture lica i vrata, koliko je često maksilofacijalni hirurg upućen na saradnju sa kolegama iz drugih hirurških oblasti?

- U situacijama kada se radi o kompleksnijim povredama lica i glave sarađuje se sa neurohirurzima, a kao što sam već rekao kada su u pitanju kompleksnije vaskularne lezije sa vaskularnim hirurzima.

o A, koliko je zahtevno rekonstruisati određene delove lica, vilice?

- Što se tiče rekonstruktivnih zahvata u smislu rekonstrukcije defekata nastalih kao posledica multilantnih onkoloških intervencija za koje su neophodni mikrovaskularni režnjevi kod nas na Klinici postoji tim hirurga koji je obučen za takve kompleksne intervencije.

Pre operacije 3d modelovanje o Da li vam u operacijama rekonstrukcije lica pomaže savremena tehnologija? - Ona nam je od velike pomoći. Pre operacije, na osnovu skenera glave pacijenta, mogu da se prave kompjuterski 3D modeli koji su odlični "vodiči" i pomažu hirurgu u preciznom radu. Jer, pored vitalnog i zdravstvenog zbrinjavanja pacijenta, opet ističem, bitno je da budemo i umetnici i postignemo maksimalni mogući estetski efekat u rekonstrukciji lica.

o Koji su najčešći deformiteti lica i zuba?

- Kao prvo bitno mi je da naglasim da je kod nas dobro organizovana procedura zbrinjavanja pacijenata sa deformitetima kostiju lica, vilica i zuba, kod kojih se najčešće rade korekcije prerazvijenih i nedovoljno razvijenih vilica. Ova vrsta intervencija je na prvom mestu funkcionalna, a zatim i estetska.

o Kada smo već kod estetike, da li su maksilofacijalni hirurzi najpozvaniji da se bave estetskim korekcijama? Da li upravo oni zbog svoje specijalnosti imaju najbolju meru u tom poslu?

- Za estetske korekcije u predelu lica i vrata najkompetentniji su svakako specijalisti plastične hirurgije i maksilofacijalne hirurgije. Naravno, kada pričam o tome mislim na hirurške procedure koje se sprovode u cilju korekcije. Danas su zastupljene u velikoj meri estetske korekcije primenom odgovarajućih preparata, kao što su fileri i botoks. To su, da tako kažem, neinvazivne metode koje je potrebno posle izvesnog perioda ponovo sprovesti. Kod nas to rade i lekari i stomatolozi koji prolaze kurseve za ove tehnike. Vezano za ove neinvazivne tehnike, veliko je pitanje da li su urađene korekcije sa merom ili je preterano. Naravno da je to subjektivno mišljenje, s jedne strane terapeuta, a s druge strane pacijenta.