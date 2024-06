HIRURŠKA INTERVENCIJA - U AMBULANTI: Jesu li moguće operacije posle kojih pacijenti ne moraju da ostanu na bolničkom lečenju?

UKOLIKO imate problem sa kamenom u žuči, kilom, uraslom dlakom, sumnjivim mladežom, hroničnom ranom - sve to i mnogo drugih stanja moglo bi da se reši u roku od 24 sata, kada bi i u Srbiji postojale službe ambulantne hirurgije na državnom nivou.

Foto Shutterstock

Zasad, ove intervencije kod uslovno zdravih ljudi u hirurškim ambulantama u dnevnim uslovima sprovode se samo sporadično u lokalnoj anesteziji, ali neki rade i u opštoj, kao što su žučne kese i kile, ali zavisi od hirurga i organizacije posla. Većinom, operacije žučne kese, kile i druge hirurške procedure za koje je neophodna opšta anestezija, pacijenti čekaju u istom redu sa obolelima od karcinoma i teških funkcionalnih poremećaja.

U intervjuu za "Novosti", dr Jelena Petrović Šunderić, hirurg Prve hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i predstavnik Udruženja za ambulantnu hirurgiju, kaže da je pandemija kovida prekinula inicijativu da se ovaj model hirurškog lečenja organizuje po bolnicama u Srbiji:

- Naše udruženje, koje čine hirurzi i lekari drugih specijalnosti, po pozivu resornog ministarstva učestvovalo je u pravljenju modela po kome bi ambulantna hirurgija trebalo da se organizuje, kao i koji pacijenti su kandidati za ovaj način lečenja. Problem je nastao što je on zahtevao restruktuiranje načina naplate troškova u zdravstvu, a potpuno smo bili osujećeni izbijanjem pandemije.

o Da li će Udruženje da pokrene novu inicijativu?

- Da, imamo u planu da ponovo pokrenemo ovaj predlog. To nismo učinili do sada jer je problem sa kovidom uzrokovao kašnjenje sa brojnim operacijama, tako da je moralo prvo to da se rešava. Sada polako izlazimo iz tog zakašnjenja i čim vidimo prostor da ima uslova za ovu inicijativu mi ćemo je pokrenuti.

Foto M. Anđela dr Jelena Petrović Šunderić

o Šta je u stvari ambulantna hirurgija?

- Ambulantna hirurgija je jedan organizacioni model hirurškog lečenja u kome se pacijenti pripremaju za proceduru kroz ambulante i koji se primaju na dan operacije. Operišu se istog dana i u roku kraćem od 24 sata se otpuštaju na kućno lečenje.

o A, ako se dese neke komplikacije?

- Postoje uslovi koje pacijent mora da ispuni da bi bio kandidat za lečenje u okviru dnevne hirurgije. Kao i za svaki operativni zahvat, prolazi standardne preglede, radi odgovarujće analize. Bitno je i da nema ozbiljnijih i neadekvatno lečenih udruženih oboljenja, kao i da njegova hirurška intervencija ne zahteva intenzivnu negu u smislu da mora bolnički da se prati zbog terapije, primanja infuzija, jer nije kandidat da odmah posle zahvata može da uzima hranu i vodu, ustaje iz kreveta... Dakle, pravila su sasvim jasna. Neophodno je da bude u solidnom opštem stanju i da nakon intervencije može uz propisanu terapiju na kućno lečenje.

o Šta ukoliko ipak dođe do komplikacija?

- Organizacija ambulantne hirurgije predviđa da pacijent koji je u njoj hirurški zbrinut ne živi dalje od sat vremena vožnje od većeg bolničkog centra, gde bi trebalo da potraži pomoć, i da kod kuće ima sve uslove za adekvatnu postoperativnu negu uz nadzor člana porodice ili osobe od poverenja.

Prva hirurška o Da li na Prvoj hirurškoj postoji ambulanta za dnevnu hirurgiju i koje procedure se tu dominatno rade? - Prva hirurška klinika, kao vodeća insititucija za digestivnu hirurgiju se bavi najkomplikovanijim hirurškim slučajevima i trenutno nema adekvatno odeljenje za dnevnu hirurgiju preko koga bi se svi pacijenti lečili po navedenom modelu. Svako odeljenje povremeno zbrine neke pacijente na ovakav način jer nam novouvedeni sistem Dijagnostički srodnih grupa omogućava i ovakav vid lečenja. Međutim, zbog velikog broja teških slučajeva koji se primaju iz cele države, a kod kojih se često ne može predvideti dužina trajanja operacije i zauzetost operacionih sala, to nije lako sprovesti u delo.

o Koji hirurški zahvati sve mogu da se rade u uslovima ambulantne hirurgije?

- Sva abdominalna hirurgija može da se izvede laparoskopski kod dobro selektovanih pacijenata, ali ne mogu sve laparoskopske operacije da se izvedu u dnevnim uslovima, jer zahtevaju infuzionu terapju i pomno praćenje, dakle samo nekomplikovane žučne kese i neke kile. Znači bitno je da uslovi budu takvi da pacijent može da se uvede u opštu anesteziju, i odgovarajuće oporavi u roku kraćem od 24 sata.

o Osim bržeg zbrinjavanja pacijenata, koje su još prednosti ambulantne hirurgije?

- Ona omogućava velike uštede u zdravstvenom sistemu. Privatna praksa je to odavno prepoznala i oni već duži niz godina primenjuju upravo ovakav model hirurgije. U SAD se gotovo 70 odsto hirurških procedura uradi u uslovima ambulantne hirurgije.

o Stiče se utisak da je ambulantna intervencija namenjena za "laku hirurgiju"?

- Svaka hirurška procedura može da dovede do komplikacija. To praktično znači da bi u ambulantnoj hirurgiji morali da rade veoma iskusni hirurzi. Zato je predlog Svetskog udruženja za ambulantnu hirurgiju, a u nekim zemljama i praksa, da zemlje u kojima se ovaj model lečenja primenjuje imaju takvu politiku da iskusni lekari vode ovakve jedinice i nadziru sve operacije jer imaju dragoceno iskustvo. Znači, nije ambulantna hirurgija nikakvo mesto za vežbanje specijalizanata i mladih specijalista bez nadzora, jer svaka komplikacija nastala nakon intervencije u ambulantnoj hirurgiji se smatra potencijalno opasnijom od one kada je pacijent na bolničkom lečenju.