OBRATITE PAŽNJU NA SIMPTOME: Nagli kolaps zdravlja nije uvek zbog gripa

NAGLO nastali simptomi u vidu umora, malaksalosti, koji se često opisuju kao slom usled prehlade mogu da budu vrlo nezgodni iako uglavnom liče na grip.

Foto Shutterstock

Međutim, i drugi respiratorni virusi mogu da uzrokuju slične tegobe i brzo pogoršanje zdravstvenog stanja. Doktor Ana Jeremić, specijalista opšte medicine, kaže da do naglog "sloma" može da dođe i zbog respiratornog sincicijalnog virusa (RSV), adenovirusa i različitih vrsta virusa korona:

- RSV je čest uzrok teških respiratornih problema kod novorođenčadi i male dece, dok adenovirusi mogu da izazovu različite simptome, uključujući probleme sa disanjem i konjunktivitis.

Virusi korona, uključujući one koji su uzrokovali pandemiju kovida, takođe dovode do brzog pogoršanja. Iako su simptomi kovida varirali, kod nekih pacijenata stanje se toliko pogoršavalo da su zahtevali brzu hospitalizaciju.

- Prepoznavanje simptoma, posebno ako dolazi do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja od suštinskog je značaja - kaže dr Jeremić. - Važno je da se pacijenti pravovremeno konsultuju sa lekarom kako bi se postavila tačna dijagnoza i započelo odgovarajuće lečenje, bez obzira na to koji virus je uzrokovao tegobe. Ovo je posebno važno s obzirom na potencijalnu ozbiljnost takvih infekcija. Pri tom, važno je primeniti opšte mere koje će dovesti do olakšanja tegoba kao što su antipiretici, povećan unos tečnosti i san.

Foto: Shutterstock

Oni koji se inficiraju virusom gripa, koji je već potvrđen kod nas, doživljavaju dramatično pogoršanje u roku od nekoliko sati, s visokom temperaturom, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, umorom i opštom malaksalošću. Zato se kao najbolja prevencija i preporučuje vakcinacija.

Ove godine država je kupila 364.500 doza vakcina protiv gripa, a od toga su najveći broj četvorovalentne proizvođača "Abot" iz SAD, a 20.000 su "Torlakove" trovalentne vakcine.

Pravo na vakcinaciju protiv gripa o trošku države imaju svi stariji od 65 godina, sve trudnice, deca starija od šest meseci koja imaju hronična oboljenja, članovi porodice svih onih koji iz nekog zdravstvenog razloga ne mogu da prime vakcinu, kao i svi oni koji su smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima.

Više sojeva Vakcine protiv gripa štite od virusa tipa A i B. To ove sezone uključuje A(H1), A(H3), virus loze gripa B/Iamagata i virus loze gripa B/Victoria. Komponente vakcine protiv gripa se određuju na osnovu aktuelnih međunarodnih podataka, odnosno iskustva sa druge hemisfere i prema tome koji virus tamo vlada pravi se kombinacija sojeva koje sadrži vakcina.

Opšta preporuka je da se vakcina primi do kraja oktobra, ili početkom novembra, kako bi obezbedila najbolju zaštitu. Nakon toga potrebno je oko dve nedelje kako bi bila "aktivirana" potpuna zaštita od gripa.

Po pravilu, svakog februara zdravstveni sistemi država, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), rade na određivanju formulacije vakcine protiv gripa za predstojeću sezonu gripa. Cilj je da se blisko podudaraju sa istim virusima koji trenutno kruže i izazivaju bolest.