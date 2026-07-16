Crna Gora

"DA IMAMO VOJNE AVIONE KAO ŠTO NEMAMO" Knežević: Možda bi odobrovoljili Hrvate ako bismo na nebu ispisali "Za dom spremni"

В. Н.

16. 07. 2026. u 10:08

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MILAN Knežević, predsednik opozozicione Demokratske narodne partije (DNP), saopštio je da bi Crna Gora, trebalo da na nebu ispiše „Za dom spremni“, kako bi odobrovoljila Hrvatsku da joj ne blokira poglavlja sa EU.

ДА ИМАМО ВОЈНЕ АВИОНЕ КАО ШТО НЕМАМО Кнежевић: Можда би одобровољили Хрвате ако бисмо на небу исписали За дом спремни

Foto: Printskrin

- Znači Hrvatska nam je blokirala još jedno poglavlje. Pošto su nam zabranili sve na zemlji i moru, sad žele da nam zabrane i korišćenje neba - napisao je Knežević na platformi Iks i dodao:

- Da imamo vojne avione kao što nemamo pa da na nebu iznad Podgorice ispišemo: 'Za dom spremni'', možda bi ih odobrovoljili da nam odblokiraju poglavlja. Ovako nam ostaje da gledamo galebove kako bez putovnice preletaju Prevlaku.

U Post skriptumu, Knežević je napisao:

- P.S. Ili da 4. avgusta na dan Oluje organizujemo Tompsonov koncert? Ionako pola (crnogorske) Vlade sve njegove pesme zna.

Kneževićevu objavu prati fotografija jata galebova i pesma hrvatskog pevača Olivera Dragojevića "Moj galebe"

Crna Gora je pre dva dana u Briselu zatvorila još dva poglavlja na putu ka EU, ali joj je Hrvatska blokirala zatvaranje trećeg, poglavlja 14 koje se tiče saobraćaja.

Analitičari smatraju da Hrvatska pregovarački proces koristi za politički pritisak na Crnu Goru kako bi njihovi ispostaljeni zahtevi kada je reč o otvorenim pitanjima bili ispunjeni, a tiču se granice na Prevlaci, školskog broda "Jadran", ratne odštete...

(Tanjug)

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