VIŠAK 48.000 GLASAČA? I ministar policije Crne Gore upozorio na ozbiljan nesklad podataka sa popisa i iz biračkog spiska

KAKO se bliže parlamentarni izbori, pitanje biračkog spiska ponovo postaje jedno od „vrućih tema“ crnogorske političke scene.

Foto: TANJUG/STRAHINJA AĆIMOVIĆ/

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da su u tom sektoru veoma posvećeni ažurnosti biračkog spiska i da radna grupa uveliko radi na kontroli te evidencije. Poseban problem je što 14.979 građana ličnu kartu nije zamenilo od 2008.godine, a do 30.septembra prošle godine čak više od 48.000 građana!

- Analizom biračkog spiska na dan 31.oktobar 2023.godine utvrđeno je da je upisano 543.380 punoletnih lica. Popis stanovništv nam pokazuje, s druge strane, da na isti dan u Crnoj Gori živi 494.937 punoletnih lica sa prebivlištem. Neslaganje između birčakog spiska i popisa iznosi preko 48 hiljada lica. Broj osoba koja nisu zamenila ličnu kartu, neslaganje biračkog spiska i podataka iz popisa, skoro u potpunosti se poklapaju. Sve ovo je indikator da su to lica koja ne žive u Crnoj Gori ali nisu odjavila prebivalište što su bila dužna zakonski uraditi. Posebno je tretirana ova grupa od 14.979 građana koji do danas nisu promenili ličnu kartu od 2008.godine. Za skoro 11 hiljada njih nije bilo moguće uručenje poziva da zamene ličnu kartu - naveo je Šaranović.

On je dodao da većina ovih lica, po ovim indikatorima, životne okolnosti vezela je za druge države, ali u Crnoj Gori nisu odjavili prebivalište. Radi se o ljudima koji su se odselili, najčešće u zemlje zapadne Evrope ili SAD.

DIJASPORA Državni sekretar u MUP-u Novica Obradović poručuje da predložene izmene treba da omoguće svakom crnogorskom državljaninu ostvarivanje prava u punom kapacitetu. -Svi naši državljani koji privremeno borve van Crne Gore radi lečenja, zaposlenja, školovanja ili po drugom osnovu, treba da ostanu upisani u registar prebivališta i borvišta - ohrabruje dijasporu Obrdović.

MUP Crne Gore je priprmio nacrt izmena zakona o registrima prebivališta i boravišta kojim se predviđa brisanje iz registra prebivališta lica za koja se opravdano sumnja da ne žive u Crnoj Gori, kako bi se spisak uskladio sa stvarnim stanjem. Iz MUP-a apeluju na sve koji napuštaju državu duže od 90 dana da odjave prebivalište. Najavljene izmene neće uticati na pitanje crnogorskog državljanstva, te da građani koji žive u inostrnstvu nemaju razloga za zabrinutost kada je reč o samom državljanstvu.

U međuvremenu su regovali iz Albanskog foruma ističući da treba voditi računa da njihovi sunarodnici koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa.

- Dosta naših ljudi živi privremeno vani, studira vani. Ima dosta ljudi koji ovde imaju poreklo i koji nikada nisu raskinuli veze sa Crnom Gorom. Čak su i državljani. Da li oni treba da budu direktni učesnici ili ne, stvar je dogovora. Kao predstavnik albanske manjine u Crnoj Gori, itekako sam zainteresovan da to pravo bude zgarantovano - kazao je poslanik Albanskog foruma - Nikola Camaj.

Građanski pokret URA naglašava da zakon ne sme diskriminisati bilo koga i da mora važiti jednako za sve.

-Neophodno je stvoriti fer izborne uslove kako rezultti izbora ne bi bili dovedeni u pitnje. Videćemo, često smo imali dobre namere Vlade, a da relizacija, odnosno predlog zakona, ne bude tako dobar - rekao je poslanik URA Miloš Konatar.