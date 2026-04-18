Godišnje dobiju po tri nove stranke: Crnogorcima se politika baš omilila - Jedna stranka na 10,5 hiljada građana!

U CRNOJ Gori je registrovano 59 političkih subjekata, ili po jedna stranka na 10,5 hiljada građana, pokazuju podaci crnogorskog ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama.

Na spisku političkih stranaka se nalaze i partije koje su se fuzionisale sa većim političkim subjektima poput Radničke partije (RP) i Prave Crne Gore (PCG) koje su postale deo Nove srpske demokratije (NSD), prenose podgoričke Vjesti.

Na spisku su i pojedine partije koje godinama nisu učestvovale na izborima poput Pozitivne Crne Gore, Crnogorske, Hrvatske reformske stranke i Srpske radikalne stranke.

S obzirom na to da Crna Gora ima oko 620.000 stanovnika, proizilazi da na svakih 10,5 hiljada stanovnika ide po jedna stranka. Najmlađa partija je Pokret narodnog poverenja (PNP), osnovana 30. oktobra prošle godine na čijem je čelu nekadašnji ministar sporta i bivši potpredsednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić.

Tokom 2025. Crna Gora je dobila još tri nove partije. Poslanik koji nastupa u klubu Pokreta Evropa sad (PES) i nekadašnji funkcioner Stranke pravde i pomirenja (SPP) Seid Hadžić osnovao je Bošnjačku građansku alijansu (BGA). Pokret Preokret Srđana Perića registrovan je kao partija (ranije nastupao kao grupa građana), a početkom godine osnovana je i Albanska renesansa Prele Ujkaja, bivšeg odbornika Albanske alternative (AA) u skupštini Podgorice.

