Temeljac bez čelnika grada: Skandal na početku izgradnje bolnice u Pljevljima

NEČUVEN skandal u Pljevljima, gde je u sredu po podne položen kamen temeljac za izgradnju opšte bolnice, projekta vrednog 39 miliona evra.

M. SEKULOVIĆ

U rodnom gradu predsednika Vlade Milojka Spajića, na svečanosti koja u Crnoj Gori nije upriličena gotovo 60 godina, među zvanicama, kao što je to ne samo protokol već i obaveza, nije bilo čelnika opštine, predsednika dr Darija Vraneša i predsednice Skupštine opštine Jovane Tošić!

- Nisam bio na polaganju kamena temeljca, jer nisam pozvan. Nepozvan ne idem - kazao je juče za "Novosti" Vraneš.

I predsednica SO Pljevlja slično je odgovorila.

- Nisam bila obaveštena niti pozvana da prisustvujem tom događaju - kratko je kazala Tošićeva, najmlađa predsednica jedne opštinske skupštine u Crnoj Gori.

Zbog čega na svečanost u Pljevljima nisu bili pozvani najodgovorniji predstavnici vlasti u opštini, pitanje je za sada bez odgovora, jer iz kabineta ministra zdravlja Vojislava Šimuna i ministarke javnih radova Majde Adžović, koji su položili kamen temeljac, do zaključenja ovog izdanja "Novosti" nije bilo odgovora.

Osveta PES-a ODBIJANjE Nove srpske demokratije da smeni Vraneša i odbijanje Demokrata od učešća u takvoj akciji, nema sumnje jako je zabolelo PES. Nečuveni postupak i ignorisanje predstavnika Opštine na svečanosti u sredu je njihova "osveta" NSD i Demokratama, objašnjava naš izvor iz lokalne vlasti u Pljevljima, potez Spajićevih ministara i protokola Vlade Crne Gore.

Zašto je svečanost u Pljevljima prošla bez domaćina, kao da je grad ostao bez vlasti, da li je ovo poruka Pljevljacima i da li je sve početak predizborne kampanje Spajićevog PES, pitanja su koja traže odgovor. Mada, prilično je jasno da bacanje protokola pod noge, predstavlja "packe" premijerovog Pokreta zbog nedavno neuspele smene dr Vraneša sa funkcije predsednika Opštine.

Naime, iz PES su bili izričiti da njihovi odbornici neće glasati za usvajanje opštinskog budžeta za ovu godinu, ukoliko Vraneš ne ode sa funkcije prvog čoveka Opštine, u čemu su imali podršku četiri odbornika Nove srpske demokratije (NSD), kojoj pripada i Vraneš.

Demokrate, čiji je kadar predsednica SO Tošić, zahtevale su redefinisanje odnosa unutar vladajuće koalicije, a kada su neposlušni odbornici smireni i budžet usvojen, PES, koji je sa četiri odbornika ostao na svega dva, povukli su se iz lokalne vlasti, koja uprkos tome funkcioniše nesmetano.