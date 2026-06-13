MURINA MODEL ZA ODŠTETU: Na pomolu rešenje za obeštećenje porodica žrtava zloglasnog logora "Lora"

NAKON skoro tri decenije zaborava, država Crna Gora, po svoj prilici, ispraviće makar deo nepravde nanesene porodicama žrtava zloglasnog logora "Lora" u Splitu.

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Potpredsednik Vlade Crne Gore dr Budimir Aleksić kazao je da je premijer Milojko Spajić prihvatio njegov predlog da se pitanje obeštećenja porodica žrtava reši na isti način kao u slučaju obeštećenja žrtava NATO bombardovanja u Murini.

- Premijer je prihvatio predlog uz sugestiju da se nađe adekvatan model i da se formuliše konkretan postupak koji bi potom Vlada definitivno usvojila i na temelju koga bi se realizovao predlog i tako porodice žrtava bile adekvatno obeštećene - kazao je Aleksić, ističući da se na rešenjima intenzivno radi, a da se uskoro mogu očekivati konkretni koraci.

Odluka OBEŠTEĆENjE za porodice žrtava bombardovanja Murine iznosi 100.000 evra predviđeno je odlukom Vlade Crne Gore. Prvi deo tog iznosa isplaćen im je prošle, a drugi će biti isplaćen do kraja ove godine.

On očekuje da će predloženo rešenje doprineti zadovoljenju pravde i ispunjavanju dugogodišnjih očekivanja javnosti.

- Crna Gora, kao država koja teži da bude deo razvijene demokratske zajednice, mora naći način i imati snage da kroz poseban zakonski akt i trajno poravnanje stavi tačku na tu nepravdu - kaže Aleksić, čiju je izjavu značajnom ocenilo Udruženje boraca ratova od 1990. godine Crne Gore.

Ako Vlada ostane pri tom stavu biće to dugo očekivani prilog pravdi za porodice žrtava "Lore" i preživele logoraše u čemu će Vlada imati punu saradnju Udruženja boraca i budućih korisnika obeštećenja, smatraju u Udruženju boraca.

- Istovremeno, u procesu pristupanja Evropskoj uniji bio bi to značajan doprinos zatvaranju poglavlja 24 koje se bavi upravo pravdom - kazao je za "Novosti" direktor Udruženja boraca prof. dr Radan Nikolić, koji podseća da je Udruženje boraca u ime žrtava "Lore" iz nikšićko-šavničke i barske grupe i preživelih logoraša početkom aprila podnelo Vladi Crne Gore zahtev za obeštećenje sa prdelogom da se to učini po uzoru na obeštećenje civilnih žrtava rata, među kojima su i žrtve bombardovnja Murina.