BOTUN "PAO"-ČEKA SE PODGORICA: Prva naredna sednica Spajićevog kabineta trebalo bi da donese odgovore na goruća pitanja

BOTUN je "pao", a hoće li i vlast u Podgorici? Ovu dilemu otkloniće prva naredna sednica Vlade na kojoj će predstavnici Demokratske narodne partije, vicepremijer Milun Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević ispostaviti premijeru Milojku Spajiću niz identitetskih zahteva za ostanak u vlasti u glavnom gradu, ali i na nivou države.

V.K.

Inicijativa podrazumeva ustavne promene o normiranju srpskog jezika kao službenog, izmene zakona o državljanstvu, kao i izmene propisa o državnim simbolima kako bi trobojka konačno bila proglašena narodnom zastavom. Četvrti i poslednji zahtev odnosi se na svobuhvatan dijalog koji će biti zasnovan na rezultatima referenduma o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, koji bi uvažio stavove građana Zete od 14. decembra prošle godine kada su odlučili da ne žele kolektor za potrebe Podgorice u svom dvorištu.

DNP je u prošlosti više puta iskazivala oštra protivljenja vladinim odlukama koje su donošene na štetu srpskog naroda, uz upozorenja da će, ako se nešto ne promeni, napustiti Spajićev tim. Kneževićev DNP je u maju 2024. protestvovao kada je Spajić najavio da će Crna Gora podržati u UN usvajanje rezolucije o "genocidu" u Srebrenici, što je i učinjeno. U leto iste godine uzalud su od premijera tražili odgovor na pitanje kad će početi dijalog o pitanju normiranja srpskog jezika kao službenog, uvođenja dvojnog državljanstva sa Srbijom. Njihov glas protiv čuo se i kada je Bošnjačka stranka glasala za smenu koalicionog partnera Andrije Mandića s mesta šefa Skupštine Crne Gore.

Eventualni odlazak DNP-a ne može ugroziti Vladu ni parlamentarnu većinu. Međutim, ukolio izađu iz vladajuće koalicije u Podgorici (četiri odbornika) skupštinska većina bi se mogla održati jedino ulaskom makar malih opozicionih stranaka, ali bez DPS-a. Iz GP URA, Stranke evropskog progresa Duška Markovića ili Preokreta tvrde da sa njima niko nije kontaktirao povodom eventualne prekompozicije vlasti u glavnom gradu. Još ranije gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tražio je od premijera i lidera PES Milojka Spajića da DNP bude isključena iz lokalne vlasti i da se raskine saradnja na državnom nivou.

S obzirom na to da Skupština glavnog grada ima 59 odbornika, za konstituisanje gradske vlasti potrebna je podrška najmanje njih 30. Vladajuću većinu u Podgorici čini 31 odbornik. U njoj su savez PES-Demokrate (14 odbornika), partije bivšeg Demokratskog fronta sa manjim partnerima (13 odbornika) i Pokret za Podgoricu koji je blizak predsedniku države Jakovu Milatoviću (četiri odbornika). Ako DNP bude napustila vlast, što je Slobodna Crna Gora Vladislava Dajkovića već učinila, vladajuća koalicija bi "spala" na 26 odbornika i morala bi da potraži podršku najmanje četiri predstavnika opozicije da bi preživela.

Ministri IZLAZAK DNP-a iz Vlade ne bi ugrozio aktuelnu vlast u Crnoj Gori. Vladajuća većina ima 52 predstavnika u državnom parlamentu, koji ima 81 mesto. Ukoliko bi Milan Knežević izašao iz nje, većina bi imala 48 poslanika, jer DNP ima četiri. U Spajićevoj vladi predstavnici DNP-a "pokrivaju" dva mesta - potpredsedničko i ministarstvo saobraćaja.

Šef kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac ocenio je da je vlast u Podgorici u ozbiljnoj političkoj krizi i da su dešavanja oko suspenzije Vladislava Dajkovića i postupanja komunalne policije u Botunu samo pokazala dubinu neslaganja i nefunkcionisanja vladajuće koalicije.

- Došli smo u situaciju, komičnu i smešnu, da se jedno pitanje lokalnog karaktera, u vezi sa Botunom, nakon svih zakletvi i kletvi prenosi na državni nivo sa potpuno drugim temama. Ne vidim da neko gradnjom kolektora u Botunu želi ili ima nameru da ugrožava srpstvo u Crnoj Gori - poručio je Klikovac.