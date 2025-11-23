AUTOMOBIL SLETEO SA PUTA: Poginuo Božidar Šundić

BIVŠI generalni direktor Radio Televizije Crne Gore (RTCG), Božidar Šundić (70) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći kod Nikšića.

Foto: Printskrin/ TV Nikšić

Automobil kojim je Šundić upravljao je, kako je potvrđeno, sleteo sa puta.

Iz policije napominju da se još utvrđuje uzrok nesreće.

U toku je istraga.

Bio na čelu RTCG

Božidar Šundić je rođen 1955. godine u Nikšiću. Bio je diplomirani inženjer, dugogodišnji novinar i urednik više crnogorskih medija. Šundić je bio na čelu RTCG od 2018. godine do 2021. godine.

Bio je i direktor Drugog programa Radija Crne Gore (Radio 98). U ranijem periodu bio je direktor i glavni urednik RTV Atlas, RTV Elmag, i TV Pink M.

(Kurir)