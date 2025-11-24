STRAH OD KINESKIH KOMPANIJA: Posle Rusije, druga najmnogoljudnija zemlja sveta "osetiće" represivne mere Vlade CG

POSLE Rusije i Kina će uskoro "osetiti" represivne mere Vlade Crne Gore. Vicepremijer Nik Đeljošaj sopštio je da će predložiti Milojku Spajiću i njegovom timu da obavežu telekomunikcionu kompaniju One da uklone iz upotrebe opremu "Huavej" i ZTE. Smatra da novi državni Data centar ne sme biti opremljen tehnologijom ova dva kineska proizvođača.

Vlada CG

- U potpunosti podržavam stav SAD o ozbiljnim bezbednosnim rizicima koje predstavlja oprema kineskih proizvođača u ključnim komunikacionim sistemima. Kao NATO saveznik, Crna Gora mora slediti najviše evroatlantske bezbednosne standarde - kazao je Đeljošaj.

Dodao je da novi državni Data centar ne sme biti opremljen tehnologijom navedenih proizvođača ili drugih dobavljača visokog rizika.

- Crna Gora mora graditi sigurne, moderne i pouzdane digitalne sisteme u potpunoj saradnji sa svojim ključnim partnerima - SAD i NATO savezom - dodao je on.

Iz Stejt departmenta su prethodno pozvali zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbednosti i privatnosti u odnosu na "jeftiniju opremu usluge" u svim nabavkama kritične infrastrukture. Oni su naveli da su sajber akteri sa sedištem u Kini više puta kompromitvali mreže glavnih američkih i globalnih telekomunikacionih provajdera kako bi sprovodili široke kampanje sajber špijunaže.

Da Crna Gora kao članica NATO i kandidat za članstvo u EU mora biti oprezna u korišćenju kineskih tehnologija, upozorio je DFC, koji je osnovao Atlantski savez Crne Gore.

Uklapanje u NATO odbranu PREDLOGOM budžeta Vlade za narednu godinu, predviđeno je zaduženje od 300 miliona evra za izgradnju administrativnog i državnog Data centra u Podgorici. Navdi se da se ulaganje u ovakve projekte uklapa u stratešku obnovu Crne Gore kao članice NATO. - Projekat izgradnje državnog Data centra i podmorskog internet kabla predstavlja konkretan doprinos kolektivnoj bezbednosti, u skladu sa članom 3. Vašingtonskog ugovora, koji obavezuje članice da razbijaju vlastite kapacitete za odbranu i otpornost - navodi se u dokumentu.

- Iako su rešenja kineskih kompanija tehnološki napredna i cenovno konkurentna, njihove veze sa kineskim državnim i obaveštajnim strukturama izazivaju zabrinutost u pogledu bezbednosti, uključujući mogućnost špijunaže, sabotaže i kontrole ključne infrastrukture - naveli su iz DFC i istakli da su zabrinutost i strahovi zapadnih zemalja pojačani zbog kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti, koji njihove kompanije obavezuje da sarađuju sa državnim obaveštajnim službama.

Zvanična Podgorica je prošle godine donela novi zakon o elektronskim komunikacijama, koji omogućava Vladi da ograničava nabavke i upotrebu opreme određenog proizvođača ukoliko proceni da bi ona mogla imati štetne posledice po nacionalnu bezbednost. Crna Gora je članica NATO od 2017. godine, a u planu Vlade je da do 2028. godine uvede državu u Evropsku uniju.