ZATVORENO ODELJENJE BEZBEDNOSTI TIVAT: Zbog urušavanja plafona prostorije nisu bezbedne
Prostorije Odeljenja bezbednosti Tivat nebezbedne su za boravak i rad, pa je na osnovu odluke komisije Ministarstva unutrašnjih poslova tivatsko policijsko odeljenje nedavno zatvoreno.
Predsednik nezavisnog sindikata policije Crne Gore Igor Rmandić, objasnio je za medije da je nakon poslednjih obilnih kiša počelo urušavanje plafona, koji je i ranije bio značajno oštećen.
- Svi službenici u OB Tivat, a ima ih tridesetak, sada koriste samo jednu prostoriju za rad, koja je najbezbednija, premda ni ona ne pruža minimalne uslove za boravak, objasnio je Rmandić.
On je podsetio da je još 2019. pa i ove godine ombudsman upozoravao da su prostorije neuslovne. Zbog toga iz sindikat policije zahtevaju od ministarstva i Vlade da hitno reše problem smeštaja u Tivtu.
- Nadam se da će nadležni brzo reagovati kako se dodatno ne bi ugrozio život policijskih službenika u Tivtu i da će naći dugoročno rešenje za ovaj višegodišnji problem, na koji se ukazuje sa više adresa, istakao je Rmandić.
U OB Tivat angažovano je trideset službenika, što je čak 50 odsto manje onoga što je predviđeno sistematizacijom.
Preporučujemo
UHAPŠEN ALEKSANDAR MARKOVIĆ: Tri godine bio u bekstvu, akcija planirana mesecima
18. 11. 2025. u 16:19
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)