ZATVORENO ODELJENJE BEZBEDNOSTI TIVAT: Zbog urušavanja plafona prostorije nisu bezbedne

Prostorije Odeljenja bezbednosti Tivat nebezbedne su za boravak i rad, pa je na osnovu odluke komisije Ministarstva unutrašnjih poslova tivatsko policijsko odeljenje nedavno zatvoreno.

Foto:RT HN

Predsednik nezavisnog sindikata policije Crne Gore Igor Rmandić, objasnio je za medije da je nakon poslednjih obilnih kiša počelo urušavanje plafona, koji je i ranije bio značajno oštećen.

- Svi službenici u OB Tivat, a ima ih tridesetak, sada koriste samo jednu prostoriju za rad, koja je najbezbednija, premda ni ona ne pruža minimalne uslove za boravak, objasnio je Rmandić.

On je podsetio da je još 2019. pa i ove godine ombudsman upozoravao da su prostorije neuslovne. Zbog toga iz sindikat policije zahtevaju od ministarstva i Vlade da hitno reše problem smeštaja u Tivtu.

- Nadam se da će nadležni brzo reagovati kako se dodatno ne bi ugrozio život policijskih službenika u Tivtu i da će naći dugoročno rešenje za ovaj višegodišnji problem, na koji se ukazuje sa više adresa, istakao je Rmandić.

U OB Tivat angažovano je trideset službenika, što je čak 50 odsto manje onoga što je predviđeno sistematizacijom.