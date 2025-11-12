SVETI PETAR CETINJSKI SE OKREĆE U GROBU: Crna Gora šalje vojnike u NATO misiju da pomognu Ukrajini
PARLAMENT Crne Gore izglasao je slanje crnogorskih vojnika u NATO misiju pomoći Ukrajini.
To je odlučeno na današnjoj sednici.
Za su glasala 44 poslanika, dok je pet bilo protiv, a dva uzdržana, prenose Vijesti.
Za ovu odluku glasali su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske Crne Gore, Socijaldemokrata (SD), Nove srpske demokratije (NSD), Saveza građana "CIVIS", Albanskog foruma, Bošnjačke stranke i nezavisni poslanici.
Protiv su bili poslanici Demokratske narodne partije (DNP) i poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin, a uzdržani poslanici Socijalističke narodne partije (SNP).
(Sputnjik)
Preporučujemo
NEMAMO MUŠKARCE, SVI BEŽE U EVROPU: Veliko upozorenje gradonačelnika Kijeva
12. 11. 2025. u 11:39
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)