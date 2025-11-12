Crna Gora

SVETI PETAR CETINJSKI SE OKREĆE U GROBU: Crna Gora šalje vojnike u NATO misiju da pomognu Ukrajini

12. 11. 2025. u 16:59

PARLAMENT Crne Gore izglasao je slanje crnogorskih vojnika u NATO misiju pomoći Ukrajini.

To je odlučeno na današnjoj sednici.

Za su glasala 44 poslanika, dok je pet bilo protiv, a dva uzdržana, prenose Vijesti.

Za ovu odluku glasali su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske Crne Gore, Socijaldemokrata (SD), Nove srpske demokratije (NSD), Saveza građana "CIVIS", Albanskog foruma, Bošnjačke stranke i nezavisni poslanici.

Protiv su bili poslanici Demokratske narodne partije (DNP) i poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin, a uzdržani poslanici Socijalističke narodne partije (SNP).

