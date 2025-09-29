MALO NEZAPOSLENIH U BOKI: Otvoren poziv za program stručnog osposobljavanja

Na evidenciji Biroa rada u Herceg Novom trenutno je 241 nezaposleno lice, a na području Boke registrovano ih je ukupno 551. U Tivtu je 179, a u Kotoru 131 nezaposlena osoba.

Foto: RT HN

Za poslodavce iz privatnog i javnog sektora otvoren je poziv za učešće u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji obavljaju d‌elatnost na teritoriji Crne Gore. Rok za prijave poslodavaca je 15. oktobar.

Šef hercegnovskog Biroa rada, Zoran Lučić, informiše da će prijave kandidata biti otvorene od 18. oktobra do 18. novembra, dok je neizvesno da li će, kao prethodnih godina, biti i dodatnih rokova koji su raspisivani jer kandidati nisu nalazili poslodavce u prvom krugu.

Zavod za zapošljavanje trenutno realizuje i program javnog rada. Na teritoriji tri bokeljske opštine angažovano je osam lica, kao personalni asistenti.

Lučić podseća da su otvoreni i programi osposobljavanja odraslih u oblastima digitalnog marketinga i izradu veb aplikacija, namenjeni pre svega mladima koji žele da steknu nova znanja i ojačaju svoje radne biografije.

Zavod će prema Lučićevim rečima i u narednom periodu nuditi programe čiji je cilj dodatno smanjenje nezaposlenosti i podrške građanima.