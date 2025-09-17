NA KORAK DO NOVE BLOKADE U CG: Kakve su posledice skupštinske odluke da ne razmatra izbor sudije Ustavnog suda

VIŠE od tri godine u Crnoj Gori traje ustavna kriza. Tada je Ustavni sud bio blokiran jer je bilo aktivno svega troje sudija, a nešto slično preti da se ponovi sada nakon što je u Skupštini juče nije razmatran predlog predsednika države Jakova Milatovića da advokat Mirjana Vučinić bude izabrana za člana ove najviše sudske instance. Mesecima Ustavni sud funkcioniše na ivici kvoruma jer, od sedam sudija, aktivno je svega četvoro.

V.K.

Jednoj od njih - Desanki Lopičić ističe mandat u decembru, pa u slučaju izostanka izbora nedostajućih sudija, Ustavni sud će biti u blokadi. Zbog ovog problema, Evropska unija i SAD su 2022. apelovali na političare u Crnoj Gori da se konačno dogovore o deblokadi Ustavnog suda. Tek naredne, 2023. godine, postignut je politički dogovor o postizanju dvotrećinske većine za izbor troje (od četvoro nedostajućih) sudija - Snežane Armenko, Dragane Đuranović i Momirke Tešić. Međutim, godinu kasnije, parlamentarna većina je donela odluku o penzionisanju Dragane Đuranović, pa je taj čin vlasti opozicija ocenila "ustavnim pučem" jer je odluka doneta bez sprovođenja ustavne procedure.

Zbog toga su opozicioni poslanici fizički sprečavali održavanje sednica parlamenta.

Blokada je obustavljena kada su se vlast i opozicija dogovorile da se u rešavanje krize uključi Venecijanska komisija. Mišljenje ovog savetodavnog tela Saveta Evrope, iz juna ove godine je bilo, da nisu ispoštovane procedure prilikom razrešenja sudije Ustavnog suda, pa su preporučili da se donesu jasni zakoni kako bi se "izbegle situacije u kojima su sudijske pozicije nepopunjene".

Skupština i Vlada nisu započele iplementaciju ovih preporuka VK, pa je u međuvremenu još dvoje sudija penzionisano, zbog čega je sada aktivno četvoro.

Politički analitičar Boško Vukićević kaže za "Novosti" da je ovo posledica okretanja leđa onoj većini koja je Milatovića izabrala za predsednik države, ali i zagovaranje politika koje su suprotne interesima i volji glasača.

Zakočeni i izborni procesi OPOZICIONE stranke su ocenile da je cilj skupštinske većine da se Ustavni sud uvede u novu blokadu. - Ustavni sud potencijalno ne može arbitrirati o ustavnosti određenih zakona, a da nijedan izborni proces ne može biti okončan. Nekome je cilj da imamo nefunkcionalan sistem - rekao je šef poslaničkog kluba DPS Andrija Nikolić.

- Politički kukavičluk je i kada mlađani predsednik odbija da momentalno i odlučno osudi skandalozna skandiranja navijača na stadionu, koja pozivaju na genocid, već to učini nakon 24 sata pritiska javnosti - kaže Vukićević, zaključujući da je politički kukavičluk i kada neko radikalno promeni svoja temeljna politička, pa i identitetska uverenja i odrednice, zarad fotelje.