OTKAZ IZ VEKTRA BOKE DOBIO POŠTOM: Neće me ućutkati, poručio Vojin Miljanić

Rešenje o prestanku radnog odnosa, nekadašnjem predsedniku Sindikata Vektra Boke, Vojinu Miljaniću, uručeno je poštom. On je u HTP Boka, nakon privatizacije u kompaniji Vektra Boka proveo skoro četiri decenije. Otkazu su prethodili opomena, suspenzija i razgovor sa menadžmentom kompanije, ali preko posrednika. Miljanićev odgovor je: pravdu ću tražiti pred nadležnim sudovima.

Foto: RT HN

Posrednik je kod Miljanića stigao sa zahtevom da prestane da u medijima pominje stečajnog upravnika preduzeća Vektra Montenegro Radojicu Grba i izvršnog direktora Vektra Boke Milana Popovića istovremeno i „odobrenjem“ da slobodno spominje bivši menadžment, odnosno Brkoviće i Milića Popovića. On na to nije pristao već je zatražio susret sa Grbom i Popovićem i da mu oni „u oči kažu razloge za suspenziju i davanje otkaza.“

-Ni na kakvu kaznu nisam hteo da pristanem, već da najveća kazna bude opomena i da mi se ono što mi je odbijeno od zarade vrati kroz narednu platu. Nisam dobio nikakav odgovor od posrednika, nego sam u roku od pet dana dobio knjižicu, odnosno otkaz – priča Miljanić.

Neistine su kaže da nije dolazio na posao, da je vršio pritisak na izvršnog direktora Milana Popovića da potpiše vansudsko poravnanje sa Mesoprometom, kao i da je vršio pritisak na sezonsku radnicu i maltretirao je, te da nije poštovao odluku o neiznošenju informacija iz preduzeća.

Veruje da je sve to verovatno posledica njegove podrške vlasniku Elena grupe, Danilu Matijaševiću, ali i podataka koje je iznosio u javnost i koji su kako tvrdi istiniti.

- Izvršni direktor Popović, koji je ovde već šest meseci, ima platu 2500 evra, predsednik borda direktora 2880, članovi po 2400 evra, Ranko Grbavac, sekretar Društva ima platu 4200. Mesečna opterećenja za firmu kroz njihove plate su između 15 i 20 hiljada evra – navodi Miljanić.

Od dolaska na funkciju aktuelnog izvršnog direktora Milana Popovića pre sedam meseci, Vektra Boka generisala je finansijsko opterećenje od oko 105 hiljada evra.On je iznajmio parking nekadašnjeg hotela Tamaris firmi iz Podgorice za 30 hiljada evra stoji iza izdavanja parkinga nekadašnjeg motela Dubrava, kojim je do skoro gazdovao Parking servis.

Stečajnog upravnika Radojicu Grbu krivi Miljanić za trenutnu situaciju u svim firmama pod okriljem Vektre.

Miljanić podseća da je ovo drugi put da bivši i sadašnji menadžment Vektra Boke pokušava da ga ućutka, ali u tome neće uspeti, jer će on pravdu potražiti pred nadležnim sudovima.