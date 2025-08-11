SPOMENIK SKLONJEN, SAD SE TRAŽE KRIVCI: Postavljanje kipa Pavla Đurišića donelo mnogo posla Osnovnom tužilaštvu u Beranama

U Crnoj Gori se ne stišava bura nakon otkrivanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru, desetak kilometara od Berana.

Foto M.S.

Juče je sudija za istragu Osnovnog suda u Beranama, inače predsednik suda, Ivan Došljak, odlučujući po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama odredio pritvor protiv osumnjičenog Vujadina Dobrašinovića (59) iz Gornjeg Zaostra, zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obeležja u saizvršilaštvu.

Došljak je obrazložio da je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od uticaja na D. Š. koga je potrebno saslušati u svojstvu svedoka, a "koji ima bliske porodične veze sa osumnjičenim i na za sada nepoznate saučesnike, čiji identitet i uloga u dosadašnjem toku postupka još nisu utvrđeni".

Po navodima Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama u toku je analiza snimaka događaja od strane službenika Uprave policije koji rade na utvrđivanju identiteta, odnosno identifikaciji svih lica koja su učestvovala u događaju.

Odbrani Dobrašinovića ostavljen je rok od 24 sata da izjave žalbu vanraspravnom veću Osnovnog suda u Beranama.

Nekoliko sati nakon otkrivanja spomenika, okupljeni građani su bronzanu statuu u prirodnoj veličini preneli u obližnju crkvu Svete mati Paraskeve, a tokom premeštanja došlo je do incidenta kada je više građana napalo fotoreportere "Pobjede" i "Vijesti" Steva Vasiljevića i Borisa Pejovića, kojima je otet i uništen deo opreme.

Nakon toga, uhapšeno je pet osoba, a Danku Femiću iz Podgorice određeno je zadržavanje do 72 sata, zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Vlado Stijović (55) iz Bara pušten je na slobodu.

Beranski paroh, jerej Milenko Ralević, starešina crkve Svete mati Paraskeve, dva puta je pozivan u policiju, gde je na informativnim razgovorima proveo oko četiri sata.

- Pritisak kojem smo izloženi ovih dana prevazilazi svaku meru i zdrav razum - saopštila je juče porodica uhapšenog Dobrašinovića, koja ističe da je on uhapšen jer je na njegovom imanju podignut spomenik.

Iako su u dogovoru sa nadležnima uklonili bistu i ploču spomenika Đurišiću sa privatnog imanja, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i predsednik Opštine Berane Đole Lutovac, uz podršku policije, su izdali novi nalog - da se bagerima i uz kordon policije uđe na njihov posed i sruši postament koji nema nikakve veze sa spomenikom.

- Toliki kordoni policije, tolika hapšenja - kao da se radi o opasnim kriminalcima, a ne o poštenoj porodici. Novinari su dovođeni da snimaju sve unutar našeg privatnog poseda, čime su nam dodatno narušili dostojanstvo i privatnost. Ovo je sramotno i nedopustivo.

Upad na naše imanje izvršen je bez pravnog osnova i uz brutalno urušavanje imovine. Naša porodica trpi ucene i maltretiranje.

Vujadin Dobrašinović, vlasnik imanja, i dalje je u pritvoru. Rečeno mu je da će biti pušten ako ukloni bistu i ploču - što je i urađeno - ali ga, bez objašnjenja, i dalje drže u pritvoru, kaže porodica Dobrašinović, koja ističe da "dok kriminalci, ubice i oni koji su uništili Crnu Goru slobodno šetaju, vlast i policija prema našoj porodici i Vujadinu odnose se kao prema najvećim kriminalcima".

Oni najavljuju krivične prijave protiv svih koji su upali na njihov privatan posed zbog nezakonitog upada, nanošenja štete i kršenja osnovnih ljudskih prava.

Tri prijave Dajkoviću

Juče je medijski tim predsednika Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića saopštio da je on zbog događaja u gornjem Zaostru zaradio tri prijave. Prva mu je napisana po osnovu Zakona o javnom redu i miru, zbog blokade puta ka Gornjem Zaostru.

- Druga prijava je zbog navodnog izazivanja verske i nacionalne mržnje, nakon izjave da policija pre svega treba da sruši spomenik koljačima srpske dece u Plavu i Gusinju - kažu iz Dajkovićevog štaba i dodaju da je treću prijavu dobio od fizičkog lica "koje je nasrnulo na njega zbog navodno nezakonitog snimanja".