KO STOJI IZA AUTA IZ ZETE I ZAŠTO JE BIO U ZAJEČARU

NAKON što su pojedini mediji bliski opoziciji pokrenuli priču o navodnom „spornom“ vozilu sa registarskim oznakama Zete, koje je primećeno u Zaječaru tokom izbornog dana, nezvanično se saznaje da je reč o potpuno pogrešnoj interpretaciji činjenica, koje se sada svesno zloupotrebljavaju u političke svrhe.

Naime, vozilo koje je izazvalo lavinu komentara i spekulacija uopšte nema veze sa bilo kakvim izbornim mahinacijama. Prema informacijama do kojih se došlo, automobil se vodi na biznismena Janka Bulatovića koji je nedavno otvorio firmu sa sedištem u Zeti, i zbog toga je nekoliko njegovih vozila, uključujući i ovo, registrovano upravo tamo.

Bulatović je za Borbu potvrdio da je vozilo njegovo, odnosno njegovog preduzeća.

- Zaposleni u firmi je otišao da obavi svoje građansko pravo i otišao je u Srbiju na glasanje. Mislim da je on dobio i dnevnicu da bude član komisije, nisam ga lično pitao. Mi smo se smejali juče čitav dan - kazao je Bulatović.

Kontaktiran je i njegov zaposleni Jovo Bencun koji je otišao da obavi svoje građansko pravo u Srbiji, a on je potvrdio da nikakva nelegalna aktivnost ili bilo kakvo organizovano dovoženje birača ili politička manipulacija nije u pitanju.

- Samo mogu da kažem da sam došao po dopuštenju direktora. Pozvan sam bio da budem predsednik biračkog odbora, dobio sam odobrenje da koristim službeno vozilo i to je to. U momentu kad se to desilo, kad sam predao izborni materijal, desilo se šta se desilo, došlo je do nesporazuma – dobio sam izvinjenje od onih koji su blokirali i to je to - kazao je Bencun.

On navodi da je predao izborni materijal kompletan bez primedbe ikakve, a po podacima koji su javno objavljeni na sajtu Republičke izborne komisije Republike Srbije vidi se da je on zaista bio predsednik biračkog odbora.

Borba je uvidom u sajt RIK-a i pronašla njegovo ime a tu je vidljivo da on zaista jeste bio predsednik biračkog odbora što znači da je čitavog dana bio angažovan na izbornom mestu u Zaječaru.

Situacija je, dodao je on, bila izuzetno napeta, došlo je do dizanja tenzija tog dana.

- Nisam mogao da pomerim vozilo i to je to. Dobio sam izvinjenje od ljudi koji su bili organizatori tog skupa, protesta. To je to - kazao je Bencun, podsećajući da je gradska Skupština bila pod blokadom.

