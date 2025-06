OVERENA NOVA VLAST: Nikšić u rukama koalicije Za budućnost Nikšića, Demokrata-Plenum 083 i Pokreta Evropa sad

U NIKŠIĆU je overena nova vlast koja je voljom građana izabrana na lokalnim izborima 13.aprila, pa će grad podno Trebjese u narednom periodu čitini koalicija Za budućnost Nikšića, Demokrate-Plenum 083 i Pokret Evropa sad. Juče je na sednici SO izabrana šefica lokalnog parlamenta Milica Lalatović Žižić iz PES-a.

-Koalicioni sporazum je potpisan. On počiva na raspodeli ovih osnovnih funkcija, dakle predsednika Skupštine opštine, predsednika opštine i potpredsednika, rekao je novinarima Kovačević, dok o raspodeli funkcija nije želeo da priča.

-To su principi transparentnosti, otvorenosti i rada u interesu građana Nikšića Dakle, to je ono što je deo našeg sporazuma, to će biti vrlo brzo prezentovano samoj javnosti, tako da ćemo u tom duhu nastaviti i dalje, kazao je Kovačević.

Iako je, kako je rekao, bilo potrebno malo vremena da sporazum u potpunosti uokvire, lako su se dogovorili.

-Moram da kažem da smo imali dobre sagovornike, da smo se zaista, iako je možda malo duže vremena proteklo, lako dogovorili. I dalje smo u svim rokovima u kojima je to potrebno.Na narednoj sednici parlamenta biraćemo predsednika Opštine i Odbor za izbor i imenovanja, a vrlo brzo nakon toga imenovaćemo i potpredsednika, tako da je to neka dinamika koju smo dogovorili. Želim da čestitam građanima Nikšića formiranje nove vlasti i nove parlamentarne većine u lokalnom parlamentu, koja će sigurno unaprediti i sve ono dobro što je do sada bilo, a pomoći da se možda neke greške koje su bile u prethodnom periodu otklone. Dakle, mi smo sada pojačani novim konstituenom, Pokretom Evropa sad, tako da očekujemo zaista jedan kvalitetan rad na tom polju, poručio je Kovačević.