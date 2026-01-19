PAVLOV BULEVAR U JAVNOM INTERESU: Vlada Srbije dala zeleno svetlo za eksproprijaciju od Pere Velimirovića do Oslobodilaca Rakovice

VLADA Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju i administrativni prenos zemljišta i objekata radi izgradnje saobraćajnice Patrijarha Pavla, na potezu od Ulice Pere Velimirovića do Ulice oslobodilaca Rakovice, kao i za uređenje površina javne namene i regulaciju Topčiderske reke.

Foto: Grad Beograd

Prenamena zemljišta odnosi se na nepokretnosti u katastarskim opštinama Stara Rakovica, Kneževac i Resnik. Projekat obuhvata i izgradnju infrastrukturnih koridora i realizuje se u skladu sa više važećih planskih dokumenata grada Beograda. Reč je o planovima detaljne i generalne regulacije za područje Topčidera, kao i o planovima šinskih sistema, uključujući i buduće linije beogradskog metroa.

Posle dve godine pauze, putari su se početkom oktobra konačno vratili na Bulevar patrijarha Pavla. Građevinske mašine su u "punoj brzini" nastavile radove na rekonstrukciji ove važne saobraćajnice, pošto je Direkcija za gradsko građevinsko zemljište posao dodelila konzorcijumu firmi koji je prvobitno izabran, ali je zbog podnošenja zahteva za zaštitu zakonitosti postupak bio tri puta stopiran.

Okvirni rok za rekonstrukciju deonice od Mosta na Adi do Košutnjaka i njeno povezivanje sa ranije urađenim delom od Košutnjaka do Ulice Pere Velimirovića je oko 360 dana.

Četiri trake, šine po sredini U planu je da saobraćajnica ima dve trake po smeru za motorna vozila, tramvajske šine na sredini i pešačke staze. Na deonici od Mosta na Adi do Košutnjaka, koja je i predmet upravo dodeljenog ugovora, jedan od najvažnijih preduslova za početak izvođenja glavnih radova bio je uklanjanje šina zatvorene železničke pruge kroz Topčider.

Za nastavak radova, koji su počeli pre pet godina, do sada su raspisana četiri tendera, koja su obarana zbog podnošenja zahteva za zaštitu zakonitosti. U poslednjoj javnoj nabavci, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kao novu cenu za radove odredila je iznos od 2,4 milijarde dinara, što je oko 20,5 miliona evra. To je za 300 miliona dinara više od cene na prethodnom tenderu.

Osim izabranog konzorcijuma, na tender su pristigle ponude još dve grupe ponuđača. Jedna nije prihvaćena zbog ponuđene više cene od procenjene, dok je ponuda drugog izvođača, koja je bila najpovoljnija - odbijena, jer ni posle naknadnih zahteva nije dostavio odgovarajuće dokaze za određenu vrstu radova, a koji su zahtevani tenderskom dokumentacijom. Ovaj drugi konzorcijum je, nakon prvobitne dodele ugovora u februaru i podneo zahtev za zaštitu prava što je i odložilo zvanično okončanje ovog tenderskog postupka.

Nadležni su kao prvobitni kraj uređenja drugog dela ove saobraćajnice najavili proleće 2021. godine, ali je tada rok pomeren za početak septembra. Kada su radovi započeti, gradska vlast najavila je da će Beograđani imati gotov i sređen bulevar za 540 dana, koliko je bio ugovoreni rok.