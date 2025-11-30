VREDNOST POVEĆANA ZA 10.000 DINARA: Grad Beograd od sutra deli vaučere

PODELA vaučera za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama počeće od ponedeljka, 1. decembra 2025. godine u školama i vrtićima

Foto V. S.

Grad Beograd četvrtu godinu zaredom obezbeđuje ove vaučere, a roditeljima čija deca ne idu u vrtiće omogućili smo preuzimanje vaučera u opštini, najavila je sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić.

Kako je gradonačelnik Aleksandar Šapić ranije najavio, vrednost vaučera se ove godine povećava sa 6.000 na 10.000 dinara.

Roditelji će u opštinama do 15. januara moći da preuzmu vaučere, koji će moći da se iskoriste do 15. marta u radnjama Sport Vision, N Sport, N Fashion, N Selection, Dexy Co, Planeta Sport, Buzz, Run’n more, Adidas, Inter Sport, Extra Sport, Puma, to jest u preko sto radnji na teritoriji svih 17 gradskih opština.

- Roditelji i deca će vaučere moći da iskoriste za kupovinu proizvoda za bebe, pelena, bebi-opreme, hrane za bebe, igračaka, društvenih igara, školske opreme, opreme za sport i rekreaciju, obuće i odeće - zaključila je sekretarka Čamagić.