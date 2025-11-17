Beograd

GRAD TRAŽI REŠENJE: Računi Apoteke "Beograd" u blokad, zaposleni ne primaju plate, masovno daju otkaze

Branka Borisavljević

17. 11. 2025. u 11:46

REŠENjE situacije u Apoteci "Beograd" se ne nazire. Računi su, zbog neizmerenih dugovanja i tužbi zaposlenih i dobavljača u blokadi skoro mesec dana, zaposleni od septembra nisu primili plate, njih 300 je dalo otkaz, a rafovi se polako prazne jer ne mogu da naruče lekove.

ГРАД ТРАЖИ РЕШЕЊЕ: Рачуни Апотеке Београд у блокад, запослени не примају плате, масовно дају отказе

Moguća je privatizacija Apoteke "Beograd"

 Od stotinak apoteka na početku godine, sada ih je 75 sa oko 500 radnika. U Skupštini grada su svesni teške situacije i sa nadležnima iz republike pokušavaju da nađu najbolje rešenje, kako bi najstarija apotekarska kuća opstala i počela da posluje po tržišnim uslovima.

Prema rečima Nikole Nikodijevića, predsednika Skupštine grada, uzrok teške situacije u kojoj se našle Apoteke "Beograd" su sve zakonske izmene od 2003. godine, koje su išle protiv državnih, a u korist privatnog sektora. U gradovima Srbije 30 apoteka nisu uspele da se probiju na tržištu.

- Grad Beograd se bori da njegove apoteke opstanu. Nezgodna je situacija kada ljudi pet-šest meseci ne prime platu i to je nešto čime se mi svakodnevno bavimo - kaže Nikodijević. - U svakodnevnom sam kontaktu sa direktorom, imali smo sastanak i sa predstavnicima Vlade da nađemo najbolje i najoptimalnije rešenje da te apoteke opstanu. Ali, tržišni uslovi su u ovom trenutku jako nepovoljni za Apotekarsku ustanovu.

Non-stop dežura samo "1. maj"

U sklopu ove farmceutske kuće su i pet apoteka koje su dežurale noću. Međutim, od 5. novembra 24 sata radi samo jedna - "1. maj" kod Londona. I dnevne smene u nekim objekitima su skraćene, pa je radno vreme do 14.00 ili 15.00.

Iz gradske kase dato je 505 miliona dinara u nekoliko rata rata za isplatu plata, dok je za reprogram duga isplaćeno dodatnih 1,3 milijarde dinara.

- Tržišni uslovi i zakonska rešenja su protiv njih u ovom trenutku, i zato moramo zajednički sa Vladom Srbije da tražimo najbolje i najoptimalnije rešenje - navodi Nikodijević. - Sitacija neće biti bolja ako Grad nastavi da daje nova, već se mora naći sistemsko rešenje. Mi se moramo boriti za ovih 500 ljudi koji su ostali. Oni treba da primaju plate, ali moramo naći zakonski način kako to da učinimo, jer ovo što trenutno imamo nije održivo po tržišnim uslovima.

Zaposleni od septembra nisu dobili ni dinara, a poslodavac duguje sedam plata. Oni strahuju da će, zbog neplaćenih doprinosa, od januara ostati bez zdravstvenog osiguranja, kao što se desilo ove godine.

Farmaceutska komora Srbije od 2017. zna za problem koji postoji u vezi poslovanja državnih apoteka. Predložila je nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti, kojim bi se regulisala pravila i uredili demografski i geografski kriterijumi za otvaranje apoteka, ali on nije usvojen. Iz Komore podsećaju da je apoteka deo primarne zdravstvene zaštite i da je očuvanje javnih apoteka korisno za građane i zdravstveni sistem u celini.

