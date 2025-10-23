PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA U NEDELJU: Ovo su svi detalji izmena

Izmene u nedelju na ovim linijama.

Foto Tanjug

Zbog izvođenja radova na pregledu i popravci tramvajskih šina u kružnom toku „Trg Slavija“, koje će izvoditi JKP GSP „Beograd“, u nedelju 26.10.2025. godine od 00:30 časova do 17:30 časova, menja se režim rada linija javnog prevoza na sledeći način:

U nedelju 26.10.2025. – celodnevno:

▪ Tramvajske linije 9L, 10 i 14 se ukidaju

▪ Tramvaji sa linije 2L će u oba smera saobraćati: Bulevar kralja Aleksandra -

Resavska - Nemanjina i dalje aktuelnom trasom u funkciji radova u Karađorđevoj ulici,

▪ Autobuska linija 9A se produžava do Banjice 2 i nosiće oznaku 9A1 (Blok 72 /TC Euroazija/ - Banjica 2).

Trasa linije na produženom delu od Trga Slavija, u oba smera: Bulevar oslobođenja – Autokomanda- Vojvode Stepe - Bebelova - Baštovanska - Paunova - Banjica 2.

Duž trase autobusi sa linije 9A1, će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a, kao i privremeno uspostavljeno stajalište „Vračarska 1“ u oba smera koje se nalazi u Baštovanskoj ulici naspram postojećeg tramvajskog stajališta „Vračarska“.

(Alo)

BONUS VIDEO: