PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA U NEDELJU: Ovo su svi detalji izmena
Izmene u nedelju na ovim linijama.
Zbog izvođenja radova na pregledu i popravci tramvajskih šina u kružnom toku „Trg Slavija“, koje će izvoditi JKP GSP „Beograd“, u nedelju 26.10.2025. godine od 00:30 časova do 17:30 časova, menja se režim rada linija javnog prevoza na sledeći način:
U nedelju 26.10.2025. – celodnevno:
▪ Tramvajske linije 9L, 10 i 14 se ukidaju
▪ Tramvaji sa linije 2L će u oba smera saobraćati: Bulevar kralja Aleksandra -
Resavska - Nemanjina i dalje aktuelnom trasom u funkciji radova u Karađorđevoj ulici,
▪ Autobuska linija 9A se produžava do Banjice 2 i nosiće oznaku 9A1 (Blok 72 /TC Euroazija/ - Banjica 2).
Trasa linije na produženom delu od Trga Slavija, u oba smera: Bulevar oslobođenja – Autokomanda- Vojvode Stepe - Bebelova - Baštovanska - Paunova - Banjica 2.
Duž trase autobusi sa linije 9A1, će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a, kao i privremeno uspostavljeno stajalište „Vračarska 1“ u oba smera koje se nalazi u Baštovanskoj ulici naspram postojećeg tramvajskog stajališta „Vračarska“.
