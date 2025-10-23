Beograd

PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA U NEDELJU: Ovo su svi detalji izmena

В.Н.

23. 10. 2025. u 18:43

Izmene u nedelju na ovim linijama.

ПРОМЕНА РЕЖИМА РАДА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У НЕДЕЉУ: Ово су сви детаљи измена

Foto Tanjug

Zbog izvođenja radova na pregledu i popravci tramvajskih šina u kružnom toku „Trg Slavija“, koje će izvoditi JKP GSP „Beograd“, u nedelju 26.10.2025. godine od 00:30 časova do 17:30 časova, menja se režim rada linija javnog prevoza na sledeći način:

U nedelju 26.10.2025. – celodnevno:

▪ Tramvajske linije 9L, 10 i 14 se ukidaju
▪ Tramvaji sa linije 2L će u oba smera saobraćati: Bulevar kralja Aleksandra -
Resavska - Nemanjina i dalje aktuelnom trasom u funkciji radova u Karađorđevoj ulici,
▪ Autobuska linija 9A se produžava do Banjice 2 i nosiće oznaku 9A1 (Blok 72 /TC Euroazija/ - Banjica 2).

Trasa linije na produženom delu od Trga Slavija, u oba smera: Bulevar oslobođenja – Autokomanda- Vojvode Stepe - Bebelova - Baštovanska - Paunova - Banjica 2.

Duž trase autobusi sa linije 9A1, će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a, kao i privremeno uspostavljeno stajalište „Vračarska 1“ u oba smera koje se nalazi u Baštovanskoj ulici naspram postojećeg tramvajskog stajališta „Vračarska“.

(Alo)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM