NOVČANE KAZNE I 100.000 DINARA: Nema više ostavljanja otpada ispred zgrade posle radova u stanovima

NA sednici Skupštine grada Beograda usvojena je dopuna odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu u prestonici.

Foto: N. Skenderija

Predlog je stigao iz Sekretarijata za komunalne i stamebene poslove, a novinama je predviđeno da se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kažnjavaju preduzeća koja nakon građevinskih radova odmah ne uklone smeće, građevinski šut i ostalo sa javnih površina. Gradske inspekcije kažnjavaće pojedince u istom slučaju novčanim iznosom od 10.000 dinara.

Gradski čelnici primetili su da je na javnim površinama povećana količina smeća koje ostane nakon radova, a da su male novčane kazne, pa je tako novim odlukama predviđeno da ukoliko preduzeća i pojedinci nakon izvođenja građevinskih radova na javnim mestima ne počiste i odnesu na predviđenu deponiju zemlju, građevinski šut, otpad i slično, inspekcije će to kažnjavati pomenutim novčanim iznosima.

Iako su preduzeća i pojedinci ranijim merama imali mogućnost da smeće odvezu na odgovarajuća mesta u roku od 48 sati, ova mera doneta je radi smanjenja nelegalnih deponija ne teritoriji Beograda.

Šljunak, šljaka, kreč.. PRILIKOM uređivanja travnjaka, drveća, kao i drugih javnih površina, neophodno je da pojedinci i firme materijal uklone odmah po završetku radova, a određeni deo prostora očiste. Takođe, prevoz ogreva i građevinskih materijala kao što su šljunak, šut, šljaka, kreč i ostalo, mogu se obavljati samo vozilima koja su namenjena tako da se prilikom prevoza materijal ne rastura. Kršenje ovih pravila kažnjava se novčanim iznosom od 150.000 dinara.

Kada je reč o komunalnom redu, u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove kažu da će se novčanom kaznom od 25.000 dinara kazniti sugrađani koji ometaju korišćenje ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila naročito na javnim zelenim površinama, kao i prostora oko stambenih zgrada, u pešačkoj zoni, ili u drugim slučajevima kada se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

- Dosadašnja praksa ukazala je na probleme sa kojima se suočavaju građani, ali i nadležni komunalni inpekcijski organi, koji postupaju u cilju sprečavanja parkiranja na javnim površinama. U cilju otklanjanja nedoumica koje nam je pokazala praksa, primenom ove odluke važeće mere stupaju na snagu odmah - kažu u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove.

Takođe, novčanom kaznom od 25.000 dinara kazniće se i sugrađani koji u ulici u kojoj se kreću vozila javnog prevoza putnika, preciznije na mestu koje je predviđeno za zaustavljanje turističkih autobusa, budu parkirani duže od maksimalno predviđenog vremena za to.