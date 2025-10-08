Beograd

NOVČANE KAZNE I 100.000 DINARA: Nema više ostavljanja otpada ispred zgrade posle radova u stanovima

Miljana Lutovac

08. 10. 2025. u 06:29

NA sednici Skupštine grada Beograda usvojena je dopuna odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu u prestonici.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 100.000 ДИНАРА: Нема више остављања отпада испред зграде после радова у становима

Foto: N. Skenderija

Predlog je stigao iz Sekretarijata za komunalne i stamebene poslove, a novinama je predviđeno da se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kažnjavaju preduzeća koja nakon građevinskih radova odmah ne uklone smeće, građevinski šut i ostalo sa javnih površina. Gradske inspekcije kažnjavaće pojedince u istom slučaju novčanim iznosom od 10.000 dinara.

Gradski čelnici primetili su da je na javnim površinama povećana količina smeća koje ostane nakon radova, a da su male novčane kazne, pa je tako novim odlukama predviđeno da ukoliko preduzeća i pojedinci nakon izvođenja građevinskih radova na javnim mestima ne počiste i odnesu na predviđenu deponiju zemlju, građevinski šut, otpad i slično, inspekcije će to kažnjavati pomenutim novčanim iznosima.

Iako su preduzeća i pojedinci ranijim merama imali mogućnost da smeće odvezu na odgovarajuća mesta u roku od 48 sati, ova mera doneta je radi smanjenja nelegalnih deponija ne teritoriji Beograda.

Šljunak, šljaka, kreč..

PRILIKOM uređivanja travnjaka, drveća, kao i drugih javnih površina, neophodno je da pojedinci i firme materijal uklone odmah po završetku radova, a određeni deo prostora očiste. Takođe, prevoz ogreva i građevinskih materijala kao što su šljunak, šut, šljaka, kreč i ostalo, mogu se obavljati samo vozilima koja su namenjena tako da se prilikom prevoza materijal ne rastura. Kršenje ovih pravila kažnjava se novčanim iznosom od 150.000 dinara.

Kada je reč o komunalnom redu, u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove kažu da će se novčanom kaznom od 25.000 dinara kazniti sugrađani koji ometaju korišćenje ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem ili ostavljanjem vozila naročito na javnim zelenim površinama, kao i prostora oko stambenih zgrada, u pešačkoj zoni, ili u drugim slučajevima kada se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

- Dosadašnja praksa ukazala je na probleme sa kojima se suočavaju građani, ali i nadležni komunalni inpekcijski organi, koji postupaju u cilju sprečavanja parkiranja na javnim površinama. U cilju otklanjanja nedoumica koje nam je pokazala praksa, primenom ove odluke važeće mere stupaju na snagu odmah - kažu u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove.

Takođe, novčanom kaznom od 25.000 dinara kazniće se i sugrađani koji u ulici u kojoj se kreću vozila javnog prevoza putnika, preciznije na mestu koje je predviđeno za zaustavljanje turističkih autobusa, budu parkirani duže od maksimalno predviđenog vremena za to.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

„Gradska čistoća“ i ove godine tradicionalno na „Dečijoj nedelji “ na Paliluli
Beograd

0 0

„Gradska čistoća“ i ove godine tradicionalno na „Dečijoj nedelji “ na Paliluli

U OKVIRU tradicionalne manifestacije „Dečija nedelja“ na kojoj godinama unazad učestvuje i Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd, i ove godine ekipe zaposlenih u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje su se družile sa mališanima uzrasta od 3 do 6 godina i njihovim vaspitačima, u vrtiću „Mali princ“ Predškolske ustanove „Palilula“.

07. 10. 2025. u 14:15

IZABRANO PET NAJBOLJIH RADOVA: Završen likovni konkurs Čistoće
Beograd

0 0

IZABRANO PET NAJBOLJIH RADOVA: Završen likovni konkurs "Čistoće"

LIKOVNI konkurs za predškolce i osnovne u organizaciji JKP "Gradska čistoća" zvanično je završen, a pet najuspešnijih malih umetnika su Kasija Latinović, učenica OŠ "Vuk Karadžić", Andrija Jagodić, iz osmoletke "Jovan Sterija Popović", Vuk Mitrović, učenik "Ljube Nenadovića", Marija Magaraš, iz OŠ "Vojvoda Mišić" i Luna Manojlović, iz škole "Jovan Cvijić".

06. 10. 2025. u 11:28

Politika
Tenis
Fudbal