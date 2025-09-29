Beograd

GRADSKI JAVNI PREVOZ U BEOGRADU SAOBRAĆA REDOVNO: Nema izmena saobraćajnih trasa

Танјуг+

29. 09. 2025. u 07:22

VOZILA gradskog prevoza u Beogradu od jutros prevoze putnike po redovnom režimu, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Kako navode u dispečerskom centru GSP danas nema najava promena trasa ni na jednoj liniji gradskog prevoza.

Tanjugu je rečeno da nema saobraćajnih gužvi na beogradskim ulicama, kao ni zastoja na mostovima.

