KVADRAT GARAŽE ČAK 2.500 EVRA: Potražnja za iznajmljivanjem i kupovinom parking-mesta u Beogradu sve veća

NEDOSTATAK parkinga višegodišnji je problem u glavnom gradu, nema Beograđanina koji nije izgubio sate tražeći mesto u blizini zgrade gde bi parkirao automobil. Pojedini se zbog toga odlučuju da kupe garažu, ali cene kvadrata ovakvih prostora idu i do 2.500 evra.

Međutim, ima i onih koji plaćaju mesečni zakup na privatnim parkinzima na periferiji, gde je cena oko 80 evra, dok u centru grada ona bude i tri puta veća.

Cene iznajmljivanja parkinga u Beogradu najviše određuje blizina centru grada. Tako u obodnim delovima prestonice, mesečni troškovi ove vrste mogu biti od 70 do 80 evra, dok u centralnim gradskim zonama ovakav "luksuz" se plaća mesečno od 150 do 200 evra, pa čak i više. Oni koji ne žele mesečno da plaćaju već se odluče da kupe ovakav prostor, koji obično ima od 10 do 17 metara kvadratnih, moraće da odvoje minimum 10.000 evra. I u ovom slučaju lokacija određuje cenu. Na periferiji prestonice kvadrat košta oko 1.000 evra. Približavanje gradskom jezgru diže cenu i do pet puta, što bi, kada se izračuna, ispalo kao kupovina jedne garsonjere na perferiji grada.

Pojedini su nedostatak parking-mesta prepoznali i kao dobar biznis, pa je tako sve više privatnih prostora na kojima je moguće ostaviti automobil. Troškovi ulaganja u ovaj posao znatno su niži nego kod gradnje stambenih objekata. Najveće ulaganje je kupovina zemljišta, čije cene variraju od 5.000 evra po aru u prigradskim naseljima do čak 250.000 evra u centru Beograda.

Najbrojnije ponude u centru Najviše ponuda za mesečno iznajmljivanje garažnih mesta ima na opštinama Zvezdara i Vračar, cene su identične i kreću se od 90 do 300 evra. Kada su u puitanju kupovine prostora za parkiranje automobila, najveđi broj ponuđača je sa opština Palilula i Sacski vebac, dok cene variraju od početnih 18.000 do maksimalnih 50.000 evra

- Ako neko ima višak kapitala i želi da investira, garaže su često isplatljivije. Inicijalna ulaganja su manja, troškovi minimalni, a potražnja konstantna. Ukoliko zakupac otkaže, vrlo brzo se nalazi novi - objašnjava za Tanjug stručnjak za nekretnine Aleksandra Mihajlović. - U poslednjih par godina primetili smo da je izgrađeno više privatnih parkinga u blizini aerodroma, zato što ljudi koji putuju procenjuju da im se više isplati da ostave auto i plate nekoliko hiljada dinara za desetak dana, nego da dva puta plaćaju taksi do i od aerodroma.

Međutim, prema podacima, vlasnici automobila se u većini slučajeva odlučuju za iznajmljivanje garaža i parking-mesta pre nego za kupovinu.