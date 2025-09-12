PRIVREMENO SE UKIDAJU 3 TRAMVAJSKE LINIJE: Radovi na Slaviji od 13. septembra

ZBOG izvođenja radova JKP GSP „Beograd“ na pregledu i sanaciji tramvajske pruge u kružnom toku Trga Slavija, u okviru faze 1 u periodu od 13. septembra od 00.30 časova do 15. septembra do 03.30 časova, menja se režim rada linija javnog gradskog prevoza.

Foto: D. Balšić

Tramvajske linije 9L, 10 i 14 se privremeno ukidaju.

Tramvajska linija 2L će u oba smera saobraćati izmenjenom trasom ‒ Bulevar kralja Aleksandra, Resavska, Nemanjina i dalje redovnom trasom u skladu sa važećom izmenom.

Privremena autobuska linija 9A će saobraćati na relaciji Banjica 2 ‒ Blok 72 /TC Euroazija/ i nosiće oznaku 9A1, sa trasom u na produženom delu od Trga Slavije ka Banjici: Bulevar oslobođenja, Autokomanda, Vojvode Stepe, Bebelova, Baštovanska, Paunova, Banjica 2.

Vozila sa linije 9A1 će duž trase koristiti postojeća stajališta javnog gradskog prevoza, kao i privremeno upostavljeno stajalište "Vračarska 1" u oba smera koje se nalazi u Baštovanskoj ulici naspram postojećeg tramvajskog stajališta "Vračarska".

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja