GUŽVA U KOSOVSKOJ KAO NA HORGOŠU: Radovi u centru preusmerili saobraćaj na alternativne ulice

KOSOVSKA ulica i dalje je dvosmerna za saobraćaj iako je, prema nezvaničnim informacijama, ovakav režim saobraćaja trebalo da važi do 15. avgusta. Kako sada stvari stoje, izgleda da će izmenjen režim u frekventnoj ulici u centru još neko vreme potrajati.

Foto: Zoran Jovanovic

Promena iz jednosmerne u dvosmernu uluci, kao i nastavak radova na rekonstrukciji jednog dela ulica i trgova u srcu prestonice, donela je i nove nedaće svim učesnicima u saobraćaju, ali i stanarima Kosovske ulice. Naime, duž cele ulice, a posebno kod uljučenja u Takovsku i jutrašnjem i popodnevnom špicu gužve su neverovatne, potrebno je mnogo strpljenja da se vozilo "izvučete" iz Kosovske i nastavite put.

Kolone su duge, sve se sporo kreće, semafor na uglu Kosovske i Takovske dugo "drži" i kada se sve to sabere scene su kao na graničnom prelazu Horgoš!

Usled promene iz jednosmerne u dvosmernu, već neko vreme vozači iz pravca Takovske mogu da skrenu u Kosovsku ulicu, prođu ugao sa Palmotićevom, pa da zatim skrenu levo u Vlajkovićevu ulicu i izađu na Trg Nikole Pašića. Ova izmena, barem u praksi, trebalo je da olakša vozačima da iz tog pravca prođu ka samom jezgru grada, zaobilazeći prostor ispred Narodne skupštine, međutim, slike na ovom potezu su drugačije.

Levo iz Takovske mimo propisa IAKO je skretanje levo iz Takovske ka Kosovskoj ulici dozvoljeno samo za vozila gradilišta u Vlajkovićevoj, reporteri "Novosti" primetili su i veliki broj vozača privatnih vozila koji ne mare za tako nešto. I bez uočljive signalizacije koja bi im dozvolila skretanje u levo ka Kosovskoj, na svoju odgovornost i uz kršenje propisa skreću ka Kosovskoj. *Do 10.000, bez depozita!

Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pomenute izmene koje su uspostavljene početkom meseca brzo su naišle na kritiku od strane prestoničkih vozača. Automobili koji su do pre nekog vremena mogli da koriste dve trake za jedan smer, sada na raspolaganju imaju samo jednu, što dovodi i do velikih gužvi.

Jedan od njih za "Novosti" kaže da već nekoliko dana unazad u koloni čeka i po dvadesetak minuta, kako bi se uključio u Takovsku ulicu.

- Ovo je neverovatno, stojim u mestu već deset minuta...Svaki dan je ovako, automobili iz Takovske skoro i da ne skreću ka Kosovskoj. Problem je i što vozila iz Takovske ne mogu da skreću ka Skupštini, pa se zbog toga stvaraju gužve i u Kosovskoj i u Takovskoj - rekao je za "Novosti" jedan od vozača.

Podsećamo, ova promena uvedena je zbog radova na izgradnji podzemne garaže u Vlajkovićevoj, a novi režim bi trebalo da ostane na snazi dok se pojedini radovi ne završe. Većina vozača je prvih dana kada je uspostavljen ovakav režim saobraćaja, zbog neobaveštenosti i slabog praćenja signalizacije vozila po navici kao da je Kosovska jednosmerna. Na sreću, saobraćajne policije tada nije bilo, pa su tako i kazne izostale.