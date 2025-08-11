Beograd

DOLAZE I GOSTI IZ MEKSIKA: Tradicionalni festival u Obrenovcu

Jovana Manić

11. 08. 2025. u 12:42

"MEĐUNARODNI susreti u Obrenovcu", Festival narodnog stvaralaštva i folklorne tradicije, biće održan od 12. do 14. avgusta sa početkom od 20.30 na Gradskom trgu.

ДОЛАЗЕ И ГОСТИ ИЗ МЕКСИКА: Традиционални фестивал у Обреновцу

GO Obrenovac

Ove godine, na tradicionalnoj manifestaciji pored domaćih kulturno-umetničkih društava učestvovaće i gosti iz Meksika, Bugarske, Kipra, Rusije, Italije i Argentine.

Ulaz na sve programe je slobodan. U slučaju kiše, program se seli u zatvoren prostor JP SKC "Obrenovac".

