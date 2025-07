ZA OSAM DANA 86.201 DINAR: Pojedine škole već zatražile plaćanje ekskurzija maturanata

ZA osam dana putovanja i posetu Veneciji, Veroni, Ljoret de Maru, Barseloni, Monaku, Nici, Ligurijskoj obali roditelji maturanata jedne beogradske gimnazije će platiti neverovatnih 86.201 dinar. Tek što su otplatili prethodno putovanje stigla je nova uplatnica u iznosu od 8.801 dinar, koju treba platiti do 20. jula. Ostalih devet rata treba izmiriti do aprila sledeće godine.

Foto D. Dozet

Slična je situacija i u drugim gimnazijama koje još nisu odabrale ponude, ali su roditelje obavestili da će putovanje đaka završne godine koštati oko 80.000 dinara. Već po tradiciji, na kraju školske godine ili početkom sledeće se ponavlja ista priča, roditeljima stižu ponude sa skupim cenama maturskih ekskurzija. Iako se u javnosti stalno ponavlja kako bi neko trebalo da uvede red u organizaciju đačkih putovanja, to se brzo zaboravi, a mame i tate plaćaju.

- Nema smisla da pet polupansiona košta više od prosečne plate. Reč je o maturskoj ekskurziji i samo zbog toga ćemo platiti, jer to deci mnogo znači - kaže majka jednog gimnazijalca. - Olakšavajuća okolnOst je što se može platiti u deset rata, ali je zaista 86.201 dinar previše. Putovanje je od osam dana, od kojih će više od tri, deca provesti u autobusu. Dok kupe neke potrepštine, ponesu novac da imaju kod sebe, dođe se do cifre od 1.000 evra. Za taj novac se može preko agencija, uz avionski prevoz naći odlični aranžamni po Evropi i za dve osobe. Ako se ide u sopstvenoj režiji to ispadne mnogo jeftinije.

KALKULACIJA TROŠKOVA Talas poskupljenja lane nije zaobišao ni đačka putovanja. Kako navode u turističkim agencijama, zakup autobusa ranije plaćan evro po kilometru, pa je povećan na 1,3 ili 1,4 evra. Cene ekskurzija povećavaju i nadoknade za profesore, porezi, subvencionisana mesta... Kada je reč o raspodeli novca, na hotel ide 50 odsto, 20 odsto na prevoz, posle ostalih troškova, agenciji ostaje između šest i sedam odsto

Pravilnikom o organizovanju ekskurzija predviđeno da je da cena mora da obuhvati svaki segment putovanja. To znači da se u cenovniku mora da uđe prvo prevoz deteta, svi izleti, povratak do kuće, putarine, parkinzi, turističke takse.

- Drugi segment je smeštaj, a objekti svake godine povećavaju cenu, zbog cene rada, nabavnih artikala i slično - kažu u JUTA. - Na cenu utiče i radno angažovanje turističkog i lokalnih vodiča, lekara, zatim razne ulaznice, osiguranje, doplata jednokrevetne sobe za lekare, vodiče. Često se dešava i da škole traže za profesore jednokrevetne sobe što dodatno poskupljuje cenu aražmana.

Takođe, na poskupljenje aranžmana utiču i takozvana gratis mesta.

- Dešava se da i 20 odsto putnika u jednom autobusu imaju gratis putovanje - navode u Udruženju turističkih agencija. - To plaćaju deca, jer agencije ne daju gratise već samo ispunjavaju zahteve škola. Cenu ekskurzija koju plaćaju đaci odnosno njihovi roditelji svakako povećavaju i dnevnice nastavnicima, koji đake vode na ova putovanja.

Dnevnice su različite i zavise od toga da li ih obračunava škola ili ih isplaćuje agencija, a razlika zapravo potiče od plaćanja poreza.

- Kada obračunava škola onda se plaća svega 10 odsto poreza na oporezivi deo - objašnjavaju u JUTA. - To znači da ako je na primer trodnevna ekskurzija, a neto dnevnica 1.000 dinara onda roditelji za tri dana plate oko 3.300 dinara. Ukoliko isplaćuje agencija onda se na ime poreza plaća oko 56 odsto na ukupni iznos, pa se na sumu od 3.000 dinara plati blizu 5.000 dinara po detetu. Isplata preko agencija znatno opterećuje cenu i bilo bi bolje da se vrati stari način kada su škole same isplaćivale svoje zaposlene ili da se nađe neki drugi modalitet, kako bi bili smanjeni troškovi roditelja koji ekskurzije plaćaju.