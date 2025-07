DRUŽENJE UZ "SAVSKE VATRE": Održana tradicionalna manifestacija na Savi

OD 14. jula u centru grada neće biti više besplatnog parkiranja, ukinuta je žuta i zelena zona, a uvedena bela gde je moguće najduže zadržavanje. Kako je saopštio Sekretarijat za saobraćaj, na opštini Stari grada će postojati ljubičasta, crvena i bela zona koje će se naplaćivati svakog radnog dan i vikednom, i to subotom od 7 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 14 časova.