MAŠA URANILA DVE NEDELJE, PA STIGLA ZA 32 MINUTA: Ekipa Hitne pomoći iz Vrčina uspešno porodila trudnicu - na Autokomandi

EKIPA Hitne pomoći iz Vrčina se u nedelju 1. juna, tokom noći, zaputila na teren kako bi ukazala pomoć pacijentkinji sa obolelim srcem.

FOTO: Privatna arhiva

Međutim, jedna beba izmenila im je planove, jer je odlučila da se rodi dve nedelje ranije. Na pola puta do svog odredišta, ekipa Hitne pomoći dobila je obaveštenje da se žena porađa, pa su bili primorani da promene rutu. Sve se odvijalo veoma brzo i mimo plana, pa se beba rodila u vozilu na putu od Vrčina do GAK "Narodni front" i to kod Autokomande.

Doktorka Majda Travica Pejaković, medicinska sestra Aleksandra Simić i vozač saniteta Dragan Knežević su 1. juna u nedelju uobičajeno započeli noćnu smenu. Iako su često u nepreviđenim situacijama, nisu se nadali da će se baš u sanitetskom vozilu te večeri začuti prvi plač devojčice, kojoj su, kako se kasnije saznalo, roditelji dali ime Maša.

Ekipa iz zdravstvene stanice u Vrčinu prvo je krenula kod srčanog bolesnika sa opremom potrebnom u tom slučaju. Međutim, stigao je poziv da je trudnici u Vrčinu pukao vodenjak....

- Znali smo kakve tegobe ima žena kod koje smo se prvobitno uputili, jer je i ranije bila naša pacijentkinja, a bolovi koje je osećala bili su deo oporavka posle bolničkog lečenja, pa smo ocenili da imamo vremena da prvo pomognemo trudnici - priča za "Novosti" dr Majda Travica Pejaković.

Ekipa iz "Hitne" u tom trenutku nije znala da Maša nije "uzela u obzir" šta bi bilo bolje, pa je na veliko iznenađenje svoje majke, a i ekipe koja je žurila u Vrčin, odlučila da svet ugleda dve nedelje pre termina.

Na nosilima od kuće do saniteta - TREBALO nam je oko sedam minuta da stignemo na adresu trudnice, ali vozilom nismo mogli da priđemo do kuće - svedoči o drami porodilje i ekipe dr Majda Travica Pejaković. - Morali smo na nosilima da je ponesemo do kombija. Na putu ka klinici, kontrakcije su bile sve brže, na par minuta, ali smo ipak mislili da ćemo stići do "Narodnog fronta" i da će se tamo poroditi.

videla da je porođaj ipak krenuo, da je majka u panici i da izbora nema... Tada je krenula i prava borba doktorke, medicinske sestre i vozača koja je započela u blizini Autokomande, a do dolaska u "Narodni front" beba je već bila u naručju majke.

- Rekla sam vozaču da uključi sirenu i rotaciju zbog moguće gužve u centru grada, a onda smo sestra i ja pod jakim adrenalinom morale da se pozabavimo mamom i bebom - priča nam doktorka Majda. - Naš najveći problem je bio u tome što na teren nismo krenuli pripremljeni za porođaj. Bile su nam neophodne sterilne tkanine kako bismo prihvatili bebu, pa je medicinska sestra morala da cepa i razvlači gaze. Nismo presekli pupčanu vrpcu, jer je vozač rekao da u "Narodni front" stižemo za par minuta. Tamo je dežurna ekipa dočekala mamu i bebu, pa je naša neočekivana, ali divna "intervencija" uspešno završena.Na nosilima od kuće do sanitetapola sata, iako pod naletom adrenalina nisu imali realan osećaj za vreme.

- Tek kada smo posle terena pisali izveštaje, uvideli smo da je od samog poziva do porođaja prošlo 32 minuta. Mi smo u 22.53 obavešteni da je trudnici pukao vodenjak, a već u 23.25 začuo se prvi plač - priča naša sagovornica.