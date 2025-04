PREDUZEĆA U AKCIJI DAVALAŠTVA: Transfuziološki autobusi širom Beograda

U sredu, 9. aprila, za dobrovoljne davaoce krvi vrata otvara Crveni krst Barajeva od 9.00 do 14.00, dok će se transfuziološki autobus nalaziti i u "Beogradskim elektranama".

FOTO: Pres služba Grada

Dan kasnije, akciji se pridružuje Naftna industrija Srbije od 9.00 do 13.00, kao i Crveni krst Obrenovca od 9.00 do 14.00 i Nacionalna služba za zapošljavanje od 10.00 do 15.00.

U petak, 11. parila, sugrađani krv mogu dati u Srednjoj školi Grocka od 10.00 do 15.00 i u Zubotehničkoj školi od 9.00 do 13.00, a transfuzimobil će biti parkiran i ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici od 9.00 do 14.00.

Predstojećeg vikenda, u subotu, 12. aprila, krv se može dati ispred Beo zoo-vrta od 12.00 do 16.00, u Luci Beograd, hangar 1, od 12.00 do 17.00, kao i u tržnom centru "Ada mol" od 12.00 do 16.00. U nedelju, 13. aprila, autobus će se nalaziti u "Stop šop ritejl parku" u Lazarevcu od 10.00 do 15.00.