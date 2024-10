OD SUTRA SEMAFORI NA KRUŽNOM TOKU KOD BRANKOVOG MOSTA Šapić: Uvodimo evropske standarde u Beograd

SEMAFORI na kružnom toku kod Brankovog mosta sutra će biti pušteni u rad, a procena je za sada da će raditi u špicevima radnim danima od 7 do 10 i od 14.30 do 18.30 časova. U ostalom periodu biće trepćuće žuto kada bi se trebalo pridržavati pravila koja inače važe u kružnom toku, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: Grad Beograd

On je na konferenciji za novinare u Starom dvoru istakao da će ova zona na Novom Beogradu imati pet kružnih tokova, što predstavlja novu saobraćajnu eru u našem gradu.

– Dva smo već uradili, jedan u Bulevaru Zorana Đinđića, a drugi je kod Brankovog mosta. Treći će ići kod Tržnog centra „Ušće”, četvrti u Bulevaru Nikole Tesle i peti, koji ćemo u stvari raditi kao treći jer smo shvatili da je on važniji, ispred Novog srpskog mosta koji će da nam poveže Ulicu Vladimira Popovića sa Brankovim mostom – istakao je gradonačelnik.

Šapić je najavio novi saobraćajni projekat sa dodatnim saobraćajnim rešenjima na Novom Beogradu koji će za desetak dana zvanično biti predstavljen građanima.

– Podsetiću vas da smo proširili Bulevar Zorana Đinđić, Tošin bunar, kao i Ulicu Nikole Dobrovića. U skladu sa tim ćemo vrlo brzo predstaviti jedno ozbiljno i veliko dodatno saobraćajno rešenje na Novom Beogradu. Sva ova rešenja biće gotova do završetka izgradnje novog srpskog mosta, odnosno kružnog toka ispred njega i onda ćemo biti u prilici, što mislim da nema nijedan grad u Evropi koji leži na obalama reka, da možete da se odlučite na koji ćete most da idete do samog kraja, dok ne dođete do reke – rekao je Šapić.

Foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je rekao da se poslednjih par dana u pojedinim medijima pojavljuju konstatacije da nikada nisu čuli ni videli semafore na kružnom toku.

– Moja uloga i jeste da donosim u Beograd stvari koje nikada niste videli, koja je moja uloga ako se bavim samo onim što ste videli – rekao je Šapić.

On je istakao da takvo rešenje nije izmislio, te je prezentovao fotografije primera kružnih tokova sa semaforima u Španiji, Nemačkoj, Italiji i Hrvatskoj.

– Kružni tok je bezbedniji nego obična raskrsnica, jer ne može u nju da se uđe velikom brzinom. Druga prednost je što 24 sata koliko se odvija saobraćaj u glavnom gradu, ni na najopterećenijim raskrsnicama nema jednake opterećenosti tokom celog dana – objasnio je on.

Foto: Grad Beograd

Šapić je naglasio da kružni tok dobija svoju punu svrhu tek kada je čitavo okruženje prilagođenju njemu. Na ovom potezu biće pet kružnih tokova, ali oni ne mogu da se izgrade odjednom, podvukao je Šapić.

Kako je istakao, kružni tok ima svoja saobraćajna pravila i semafori ih neće promeniti.

– U „špicevima” će postojati dva svetlosna signala, crveno i trepćuće žuto, dakle, zelenog neće biti. Trepćuće žuto znači da u tom momentu imate pravo da se uključite na kružni tok, ali poštujući sva pravila kružnog toka, pravo prvenstva, pešačke prelaze i sve ono što se i do sada radilo. Crveno će suštinski menjati saobraćajca, koji je u „špicevima” morao da dođe da bi samo smanjio pritisak na kružni tok – objasnio je Šapić.

On je naglasio da je suština da ostaje sve isto kao što je bilo osim što je sada cilj da se smanji opterećenje Saobraćajne policije.

– Sada to neće biti slučaj. Uvodimo u Beograd evropske standarde. Ono što ja želim je da na Slaviji, koja je najkompleksnija raskrsnica, postavimo semafore u samom kružnom toku. Mi nemamo ljude koji to umeju da postave, ali se nadamo da ćemo naći strance koji će nam pomoći da saobraćaj, naročito u špicevima, bude protočniji. To postoji u Barseloni, Madridu, Milanu, Berlinu – pojasnio je Šapić.

Foto: Grad Beograd

On je rekao da se već uveliko priprema Autokomanda, takođe veoma opterećen kružni tok, gde će biti urađeno isto kao i na raskrsnici na Brankovom mostu.

– Paralelno ćemo postaviti semafore u ulicama Zorana Đinđića u Vladimira Popovića, iako očekujemo da neće biti potrebe da se uključuje najmanje godinu i po dana, dok ne bude bio gotov kružni tok ispred novog srpskog mosta i dok ne povežemo čitavu ulicu Vladimira Popovića. Još jedna prednost kružnog toga je što omogućava da možete u svakom pravcu iz njega da skrenete, to niste mogli sa prošlom raskrsnicom – istakao je Šapić.

Prema njegovim rečima ovo će postati standard u Beogradu kao i u svim razvijenim evropskim metropolama, semafore nećemo stavljati tamo gde nema potrebe za tim.

Gradonačelnik je istakao da je na Novom Beogradu krenula realizacija projekata sa JKP „Gradska čistoća”.

– U pitanju je pravljenje posebnih niša za kontejnere koji su dosad uglavnom stajali na parking-mestima. U samo prvih deset dana izgradnje niša za kontejnere uspeli smo da obezbedimo 83 nova parking-mesta – naveo je Šapić.

Procena je, kako je istakao, da će na ovaj način, za svega godinu i nešto dana biti obezbeđeno preko 1.000 novih parking-mesta u srpskoj prestonici.

On je podsetio da je izgradnja podzemne garaže, sa 127 parking-mesta kod Sportskog centra Pinki u Zemenu koštala preko 15 miliona evra, samim tim ušteda na novih 1.000 parking-mesta biće ogromna.

– Za poslednje dve godine, od kada se nalazim na čelu Grada Beograda, obezbeđeno je duplo više parking-mesta nego za prethodnih 10 godina. Sa realizacijom ovog projekta i završetkom podzemnih garaža umnogome ćemo olakšati parkiranje naših sugrađana, a sve u sklopu još većeg projekta u okviru koga sprovodimo maksimalno ubrazanje saobraćaja, gde god je to izvodljivo – ukazao je gradonačelnik i podsetio da Beograd svake godine ima od 10.000 do 15.000 novoregistrovanih vozila.