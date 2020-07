Tanjug | 06. jul 2020. 19:23 | Komentara: 0

ZA sve koji su imali uplaćene i rezervisane aranžmane do 15. jula, a koji su obustavljeni usled zatvaranja granice u Grčkoj, biće omogućeni zamenski vaučeri, a odluka grčkih vlasti neće uticati na turiste koji su sada na letovanju, i oni će moći nesmetano da se vrate u zemlju.Grčka je jutros rano zatvorila granicu za državljane Srbije, osim za neophodna putovanja.Državljanima Srbije ulazak u Grčku zabranjen je do 15. jula, kada će se o odluci ponovo odlučivati u zavisnosti od epidemiološke situacije.Svi koji su već u Grčkoj, ne treba da brinu i moći će da iskoriste aranžman do kraja, potvrđuju iz turističkih agencija.Navodi da se ovoj meri niko nije nadao pa samim tim ni pripremao za takav scenario, ali da svakako nema mnogo novih putnika koji su uplatili aranžman u poslednje vreme, već su uglavnom to učinili ranije, pre 15. marta.Kako kaže, videće se još kako će vlasnici smeštaja u Grčkoj postupiti dalje, odnosno da li će hteti da vrate novac i da će svakako našim putnicima biti ponuđena zamenska putovanja i dodaje da je 90 odsto putnika vrlo pozitivno reagovalo na tu meru.Neće biti problema ni sa turistima koji su trenutno na letovanju, odnosno moći će da ostanu i privedu svoj odmor kraju.Foto: EPAAgencije će slati prazne autobuse po putnike kako bi ih vratili i nadamo se zbog protokola i procedura koje su na snazi, da neće biti problema, tehničke stvari rešiće se u hodu i putici ne treba da, brinu već da budu u kontaktu sa svojim vodičima koji će im davati pravovremene informacije.Oni koji su u sopstvenoj režiji na odmoru takođe mogu da odluče da li će ostati još ili će se vratiti.Imajući u vidu prethodne odluke grčkih vlasti teško se može proceniti da li će granica biti otvorena nakon 15. jula.Putnici koji je trebalo da putuju mogu da dobiju vrednosne vaučere i da putuju narednih meseci ili cele naredne godine ili ako ne iskoriste vaučer, da im se od 2022. godine vrati novac.