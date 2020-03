J. Subin | 13. mart 2020. 13:01 | Komentara: 0

Turistički aranžmani iz naše države za inostranstvo otkazani skoro do maja. Seničić: Nije realno da putnici dobiju povrat novca

VIRUS korona definitivno je ubio turizam. Aranžmani za proleće gotovo svi su otkazani, a sada se ne piše najbolje ni onima koji su rezervisani za maj. Stručnjaci objašnjavaju da čak i ako se situacija smiri do maja, teško da će uspeti da se realizuju i ona putovanja u junu.

Ovakvu situaciju niko nije mogao da predvidi, pa je teško bilo koga okriviti. Turističke agencije apeluju na putnike da sagledaju čitavu situaciju, jer će agencije tamo gde mogu da vrate novac to uraditi, a gde je nemoguće, nažalost - ne.

- Avio-saobraćaj ne radi povraćaj novca, čak i kada oni otkažu let, tako isto i hotelijeri, jer su mnogi ta sredstva već iskoristili za nešto drugo - objašnjava nam Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. - Preporuka je za sve one koji insistiraju na nekom trenutnom rešenju da idu do agencije, kako bi se postigao neki dogovor, kojim će svi biti zadovoljni. Jer, kada bi svi insistirali na povraćaju novca mnoge male agencije bi bankrotirale. Nije realno da putnici u ovom trenutku dobiju povraćaj novca. Naročito što nemamo ni alternativnu destinaciju, koja bi im mogla biti ponuđena.

Prema rečima Seničića, za sada nema nekih velikih otkazivanja aranžmana za leto. Agencije će uskoro izaći sa nekim stavom kako bi se došlo do nekog rešenja, ukoliko ova situacija potraje. Sigurno je da do apsolutnog povraćaja novca neće doći. Na svim destinacijama dati su avansi. Možda će moći da se koriste neki vrednosni vaučeri ili da se koriste drugi termini.

- Ovo je već stvorilo veliki problem i ne može do kraja da se sagleda šta će biti - ističe Seničić. - Tražili smo i podršku države. Pre svega za turistički sektor. Da nam se omogući u nekom ograničenom periodu, dok traje kriza, da se možda oslobode PDV ili obaveze prema finansijskim institucijama. Možda čak i neki povoljan kredit, jer nemamo nikakve prihode.

ONLAJN REZERVACIJE

BEZ povraćaja proći će najverovatnije i svi oni koji su rezervisali sami smeštaj preko neke od onlajn platformi. Kako nam je ispričao Seničić, kompanija "Rajaner" je otkazala let za Maroko, i niti vraćaju novac niti menjaju let. Tako da i kad bi putnici hteli da tuže onlajn platforme za povraćaj, morali bi to da rade u inostranstvu, tamo gde su oni i registrovani.