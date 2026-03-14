PETKOVIĆ: Našli smo rešenje, Srbi sa KiM neće biti stranci u svojim domovima i institucijama
DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da smo došli do rešenja koje će omogućiti nesmetan i normalan rad i funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na KiM i istakao da smo izbegli najgori mogući i najcrnji scenario zatvaranja i gašenja tih srpskih institucija na KiM, što je bio glavni cilj Prištine i primene tzv. zakona o strancima.
- Želim da se obratim srpskom narodu na KiM i sazvao sam vanrednu konferenciju kako bih saopštio da smo došli do rešenja koje će omogućiti nesmetan i normalan rad i funkcionisanje srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na KiM. Na rešenju smo danima i nedeljama radili sa EU i ovog puta želim da pohvalim angažman (Petera) Sorensena i EU po ovom pitanju - rekao je Petković na vanrednoj konferenciji za medije u Vladi Srbije.
Naveo je da su o svemu sve vreme bili u kontaktu i razgovarali sa Srbima na terenu i sa našim zaposlenima u instuticijama, sa rektorom, dekanima i direktorima bolnica.
- Razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, jer ovo pitanje nije niti administrativno, niti tehničko, već pre svega pitanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Izbegli smo najgori mogući i najcrnji scenario zatvaranja i gašenja srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, jer je to bio glavni cilj primene takozvanog Zakona o strancima, koji je nakon 13 godina Kurti odlučio da primeni - rekao je Petković.
Istakao je da je zaustavljeno zatvaranje srpskih institucija i da je to ono što je najznačajnije.
- Dakle, da naši ljudi mogu da nastave da studiraju, da uče, da se leče i da odlaze na svoje poslove. Sačuvali smo Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, zdravstvene centre u Gračanici, Pasjanu, sve domove zdravlja, sve ambulante. Sačuvali smo i sve predškolske ustanove - istakao je Petković.
Posebno je naglasio da se u ovom rešenju ne radi ni o kakvoj integraciji srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija u tzv. kosovski sistem i da naši ljudi nastavljaju da rade u srpskim institucijama na KiM.
Preporučujemo
LAŽOMER: Raspad blokadera
14. 03. 2026. u 12:56
"VI ŠTO OBEĆATE TO I ISPUNITE" Građani aplauzom dočekali Vučića u Mramorcu: Od Karađorđa nam nije došao predsednik (VIDEO)
14. 03. 2026. u 11:28 >> 12:38
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
