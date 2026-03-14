DESET DOKAZA: Strateški interes Hrvatske je Srbija bez Vučića (VIDEO)

IVANA Kekin, poslanica u hrvatskom Saboru rekla je jednom prilikom tokom kampanje - "Nama u Hrvatskoj je strateški interes da u Srbiji bude na vlasti građanska opcija. To očito sa Aleksandrom Vučićem nije moguće."

Da Hrvatska i pokušava da sprovede ovaj, kako kaže Kekin "strateški interes", postoje i brojni dokazi:

Blokaderi tokom maltretiranja građana Srbije prate uputstva iz hrvatske "Blokadne kuharice", koju su potpisali zagrebački studenti.

Ženska mreža i Udruženje žena Hrvatske organizuju podršku blokaderima u Vukovaru.

Hrvatska je pružila utočište organizatorima državnog udara u Srbiji. Ova grupa nalazi se i na crvenoj interpolovoj poternici, ali Zagreb odbija da ih izruči Srbiji gde treba da odgovoraju za najteža krivična dela.

Broniji skupovi podrške blokaderima organizovanu su u Splitu, tradicionalnom anti-srpskom gnezdu.

U Hrvatskoj je spaljena lutka sa likom predsednika Vučića.

Severina je pružila podršku blokaderima i snimila pesmu "Pumpam."

Terorista iz kampa kod Skupštine Srbije, koji je ranio jednu osobu, objavio je fotografiju sa Andrejom Plenkovićem.

Terorista i ubica Srba, Tonino Picula, dao je podršku opoziciji i blokaderima uz poruku da "ne treba odistati." "Ne treba odustati, to je pre svega u interesu nama u Hrvatskoj", rekao je Picula u blokaderima.

Vođa blokadera u Kuli podržan je i plaćen iz Hrvatske da proizvodi promotivne materijale za blokadere u Srbiji.

Dragan Bjelogrlić za šaku hrvatskih dolara pljuje po Srbiji.

Ideolog blokadera Dinko Gruhonjić poziva na rušenje Vučića i pravi paralelu između sebe i Dinka Šakića u hrvatskim medijima.

Građanima je potpuno jasno da je ovo finansirana, planirana i dobro organizovana destabilizacija Srbije. A sve sa ciljem da se Vučić sruši i da ne bude na vlasti u Srbiji. Što su i sami Hrvati javno priznali.

