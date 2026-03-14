VELIKO UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: "Evropa se nalazi u stanju haosa"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da se Evropa trenutno nalazi u stanju haosa zbog velikih promena koje donosi prelazak na novi svetski poredak.
Kako prenosi TASS, Orban je rekao da je do takvog zaključka došao nakon razgovora sa brojnim evropskim liderima tokom sastanaka i samita u Briselu.
Prema njegovim rečima, Evropa se suočava sa ozbiljnim izazovima koji su povezani sa teškom ekonomskom situacijom, ali i sa činjenicom da evropske države još uvek nisu spremne da se prilagode novim globalnim pravilima.
– Teško je predvideti koliko će ovaj proces trajati. Međutim, postoje određene činjenice koje bi trebalo da nas nateraju da napustimo logiku sveta u kojem smo živeli pre godinu ili dve i pokušamo da razumemo logiku budućnosti – rekao je Orban.
On je dodao da evropske zemlje moraju početi da razmišljaju o novim okolnostima i promenama koje oblikuju savremeni svet.
– Moramo da počnemo da razmišljamo o budućnosti u skladu sa onim što se dešava danas – naglasio je mađarski premijer.
Orban je ranije saopštio i da je uputio pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, u kojem je pozvao na hitno ukidanje svih sankcija koje se odnose na ruski energetski sektor.
Prema njegovom mišljenju, nastavak takve politike mogao bi imati ozbiljne posledice po evropsku ekonomiju.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto dodatno je upozorio da bi, ukoliko Brisel ne promeni odluku o zabrani ruskih energenata, to moglo zadati izuzetno težak udarac privredi evropskih država.
