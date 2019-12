Novosti online | 20. decembar 2019. 17:31 | Komentara: 0

Kristina Oksenberg, ćerka princeze Jelisavete Karađorđević i sestra holivudske glumice Katarine Oksenberg, uzburkala je javnost šokantnim detaljima o navodnoj aferi njene majke i ubijenog predsednika SAD Džona F. Kenedija. U svojim člancima koji izlaze dvaput nedeljno otkrila je još pikantnih detalja, među kojima su i oni koji se tiču britanske kraljevske porodice.- Govorila je o vremenu i jednom lajku na jednom od mojih postova na Fejsbuku u novembru - rekla je ona i dodala kako izgleda da ju je majka "odblokirala".Sudeći prema sadržaju na mreži Patreon, uskoro se neće dogoditi potpuno pomirenje.Nedavno je Oksenberg napisala da je princeza jednom pitala vidovnjaka o letu aviona kojim je planirao da leti njen treći muž.- Da li imate moć da oborite avion? - navodno je pitala princeza Jelisaveta.Princeza Jelisaveta nije odgovorila na mejl magazina "Town and country" (T&C ) u vezi sa ovom anegdotom, iako je Kristina Oksenberg rekla da je upravo to objava koju je njena majka lajkovala na Fejsbuku.Magazin je upitao Kristinu zar se ne plaši da će pišući takve navode biti tužena?- Ja to priželjkujem i radujem se tome. Pobediću zato što ne mogu biti kriva što sam rekla istinu - dodala je ona.Nakon što brak Hauarda i Jelisavete raspao, sestre Oksenberg preselile su se u Englesku, što im je dalo priliku da se druže sa svojom Vindzor rodbinom.- Upoznala sam kraljicu Elizabetu II na čaju u Bakingemskoj palati. Njen suprug princ Filip je Grk, kao i moja baka, princeza Olga, tako da su oni bili vrlo blisko povezani - rekla je Oksenberg.Tokom 1990-ih u Njujorku ušla je u krug Džefrija Epstajna i bila je na njegovim zabavama koje je organizovao u kući na Aper Ist Sajdu, u plišanom, profesionalno uređenom izložbenom salonu u nijansama bež boje.U to vreme kuća je bila u vlasništu Epstajnovog druga milijardera Lesa Veksnera, koji je, kako se ona seća, bio nespretan, okrutan, nervozan i bez ikakvih društvenih manira.Jelisaveta Karađorđević, foto K.MihajlovićTu je bila i Gislejn Maksvel, nekadašnja devojka Džefrija Epstajna i madam koja je navodno podvodila maloletnice.- Kada bi me videla, rekla bi mi: "jadna moja prijateljice". A onda bi se smejala, to joj je pružalo zadovoljstvo - napisala je Oksenberg.Oksenberg spekuliše da su Epstajn i Gislejn, poznata po tome da privlači bogate i uspešne ljude u njihov krug, videli princa Endrjua kao potencijalnu metu sa visokim statusom.- Oni su bili prevaranti, a on voće na dohvat ruke. On je moj rođak i ja ga puno volim, i razumem da to što je neko glup, ne čini ga lošom osobom - rekla je ona.