Novosti Online | 10. decembar 2019. 13:22 |

Čuvena pevačica grupe "Rokset" Meri Fredrikson preminula je u 61. godini, piše švedski list “Ekspres”.Pop zvezda iz Švedske preminula je u ponedeljak ujutro posle duge i teške bolesti.

- Sa velikom tugom saopštavamo da je jedna od najvećih i najvoljenijih umetnica preminula. Meri Frederiksen je umrla ujutro 9. decembra od posledica svoje bolesti – saopštila je porodica pevačice i dodala da će Meri biti sahranjema u krugu najbliže porodice.

Najviše ćemo je pamtiti po hitovima “Must Have Been Love”, “Joyride” i “Listen To Your Heart”.