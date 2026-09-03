VUČIĆ SA NARODOM: Predsednik razgovarao sa građanima Srbije i obećao nova ulaganja u Severnobanatski okrug (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u poseti Severnobanatskom okrugu.

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Vučić u obilasku porodice Kavai u Trešnjevcu

Vučić je stigao u Trešnjevac kod Kanjiže, gde obilazi porodicu Kavai i razgovara sa članovima domaćinstva o njihovom životu, radu i uslovima u kojima žive.

- Doneo sam pomoć, da obradujete decu, ali to ćemo kad novinari odu - rekao je on i pitao mališane da li više vole fudbal ili košarku.

Pitao je decu da li im nešto nedostaje.

- Moj otac je dolazio ovde u Kanjižu kad je bio bolestan i imao problem sa kukom - kazao je Vučić.

Kaže da je svaki novi crep na kući doprinos razvoju Srbije.

- Sve što vi stvorite, to ide u BDP Srbije. Sve što stvorite u nekoj drugoj zemlji, ide toj zemlji. Da ovoj deci zaposlimo oca, da imaju oca svakog dana, a ne dva, tri dana nedeljno, a onda da se pobrinemo za školovanje ove dece - kazao je on.

Vučić obilazi Udruženje obolelih od multiple skleroze

Vučić je stigao u Novi Kneževac, gde obilazi Udruženje obolelih od multiple skleroze i razgovara sa članovima udruženja o njihovim potrebama i problemima sa kojima se suočavaju.

Vučiću su prišli građani i poklonili su mu sliku i poželeli mu dobrodošlicu. Jedna baka rekla je predsedniku da bi trebalo da ga dočekuju deca sa zastavicama, kao u Kini, a predsednik je odgovorio da je bilo tako nekada. Njemu je jedna baka uručila ceduljicu sa molbom.

FOTO: Novosti

Predsednik je pitao ljude da li su im putevi najvažniji i pitao Alimpića da li uskoro kreću u radovi.

- Za petnaestak dana vam kreću radovi na putu ka Crnoj Bari odavde - rekao je predsednik narodu koji je počeo da aplaudira.

Predsednik je objasnio narodu da mali Novi Kneževac ne može da ima bolju i opremljeniju bolnicu od Kikinde i da bi ljudi pre svega trebalo da budu realni, kao i da on ne želi da obećava med i mleko narodu, jer to, kako kaže, nije realno.

- Kada uradimo sve ove puteve, ići ćemo sa Jumko pogonom u Novu Varoš i Rekovac kao najsiromašniji deo Šumadije, bilo bi nam potrebno još dva mesta, jedno možda Svrljig, jedno možda Novi Kneževac, ali ne mogu ništa da vam obećam.

Predsednik je potom ušao u prostorije Udruženja obolelih od multiple skleroze, gde sa ministrom Lončarom razgovara sa osobljem.

Oni su se požalili na problem sa banjama, ali i probleme sa terapijom.

- Ono što je meni važno, drago mi je da danas radimo terapiju za 70 i više procenata, mnogo je poboljšano, ne mogu da budem odgovoran za sve što je bilo u prošlosti, ali ovo sada je veoma važno. Ako postoji neka poboljšana terapija, neki bolji lekovi, recite mi.

Članovi udruženja rekli su predsedniku da je veliki problem to što niko nema iste simptome.

- Drago mi je da sam čuo i ponešto naučio od vas danas. Ako je do para, to ćemo da pomognemo, to mi je najlakše. Recite šta su problemi, a mi ćemo da oformimo tim, pa da to rešavamo. Kuću ćemo celu da srušimo i napravimo novu, ili ćemo renovirati celu. Za koju nedelju ćemo to uraditi.

50 Obilazak vinarije „Čoka“

Veliki broj meštana Čoke, dočekao je predsednika goromoglasnim aplauzom.

On je pre obilaska vinarije razgovarao sa njima.

Predsednik je naglasio da sutra kreću radovi na putu Crna bara - Čoka.

- Izlaze mašine i odmah se kreće sa radom - kazao je on.

Narod je uzvikivao "Aco, Srbine!".

Meštani su ga pitali kako je, na šta je predsednik odgovorio da je dobro.

- Dok me glava i mozak služe, pobeđivaćemo, ne sekirajte se - kazao je on.

Vučić ističe da osim radova na putevima i školama, treba da dovedu još jednog investitora u Čoku.

Meštanin koji je godinama bio na čelu vinarije upitao je kada će prestati da se razgraničavaju visine penzija. Na to je predsednik rekao da jednokratnom pomoći države Vučić želi izaći u susret svim građanima. Podsetio je da o tome često i razgovara i sa svojim ocem.

- Ja želim da i ljudi sa niskim penzijama mogu da žive i prežive - samo mi je to važno.

Otac petoro dece se takođe obratio predsedniku, te naveo da ima problem sa vraćanjem kredita.

PREDSEDNIK OBILAZI VINARIJU ČOKA

Na samom početku predsednik je upoznat sa svim važnim istorijskim činjenicama same vinarije.

- Super izgleda ovo sve - rekao je predsednik.

Podrum vinarije se nalazi 4m ispod reke Tise.

Vučić je dodao da sve izgleda mnogo lepše nego što je zamišljao.

- Ne postoji ovakav podrum u Srbiji - dodao je on.

Kako su rekli predsedniku u planu je organizovanje turističkih tura.

Vučić kaže da je povećanje izvoza ključno i da će kada on još poraste to biti velika stvar.

- To je zahtevno tržište i serije velike - dodao je predsednik te napomenuo da će pokušati da dovede kinesku delegaciju.

Savetovao je vlasniku da proba da napravi premium vino, koje će da bude zaštitni znak vinarije.

Na pitanje o tome kakva će ova godina biti po pitanju borbe, predsednik kaže da će biti dosta bolja za sve kulutre.

- U nekom ranijem periodu je bilo kiše. Kukuruz i pšenica idu dobro, gotovo sve voće je skoro prerodilo, problem je što cena to ne može da prati. Imaćemo rast u odnosu na prošlu godinu, znaću tačno kroz mesec ili dva. Sačekaćemo i berbu grožđa - rekao je on.

Vučić kaže da "tamjanika" kod nas najbolje prolazi.

Predsednik je ovom prilikom i degustirao "sovinjon", te dodao da će biti perfektno još dok se u vinu spusti malo kiseline.

Foto: Printskrin/Večernje Novosti

- To su vina koja se traže. Za vas devojke, kad vas izvode muževi, samo recite dajte mi ono što se traži. Mineralnost i svežina, poptuno drugačije na ono vreme od pre 15 godina - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da su Kinezi iskreni prijatelji Srbije, ali da moramo cenom i kvalitetom da se izborimo za tržište.

- Moramo da računamo dugoročno. Putin je kad je došao u Srbiju pitao me, kako sam smeo da smanjim penzije i plate u javnom sektoru... Rekao sam da čovek koji računa samo dan unapred, od njega ništa ne treba očekivati. Nisam pravio planove za izbore, jer smo tek posle tri uspeli da povećano, pravio sam planove dugoročno. Zato vas molim da razumete da je taj dogovor sa Kinom dugoročan. Francuzi, oni krče Bordo, sve... Rasturaju nešto što je tradicija 1.000 godina jer nema tržišta više. Kod nas konzumacija i dalje ide na više i to je dokaz da napredujemo, pa se opet smanjuje jer dolaze kokteli i džinovi. Moja molba je i tebi Simke, Goranu is vim tvojim ljudima da se dugoročno orjentišete na to. Da budete na ivici bukvalno, ali da obezbedite tržište. To je ono što je važno. Hoćemo li uspeti,jer imamo mnogo vina i vinske tehnologe, ne mogu da govorim o Hrvatskoj bio bih subjektivan, ali sve ostale države za kojima smo zaostajali smo ispred... Ne zaboravite da su i Rumuni i Bugari imali strašan skok investicija kada su ušli u EU... To sve polako ostaju manje vinarije koju privatnici drže, ali nem amasivnih ulaganja, dok je kod nas u masovnom usponu. Zato to moramo da iskoristimo - rekao je Vučić.

Kaže da nikako ne može da nauči ljude da idu Kinu i Indiju i tamo gde mogu da obezbede investicije za zemlju.

- Ne smete nikada da se uljuljkujute laganim životom - rekao je Vučić.

- Mora da bude čovek u Kini koji će da radi - kaže predsednik.

On kaže da svaki put kada Srbija napreduje u vinarstvu to znači da i napreduje u ekonomiji.

- I ova i sledeća godina i ona tamo biće dobra - dodao je Vučić.

Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Petrović, Čoka

Predsednik Srbije stigao je u Čoku.

Tamo je za njega priređen jako lep i tradicionalni doček.

Predsednik je istakao da je nepohodno da se putevi urade, te da je sramota da ljudi idu po ovakvim kakvi su trenutno sada. Rekao je da uvek sebi upiše i zabeležio deo koji je završen ili je počeo da se radi.

- Mnogo je lepo ovde - rekao je Vučić tokom obilaska gazdinstva.

Domaćini obraćuju preko 800 hektara zemlje, i imaju 220 krava.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Ministarka je istakla da je moguće da država pomogne beposvratnim sredstvima i 50% odsto finansiranjem kredita.

- Zato gledamo da naše ljude koji ulažu i imaju posao da pomognemo da to unaprede. Uzmite ono što vam pripada, a to vam pripada - rekao je Vučić.

Pitao je kupljene šta je još potrebno da se uradi za pomoć ovom kraju.

Rečeno mu je da bi obnova osnovne škole u Sneti imala veliki značaj, pošto je u lošem stanju.

Foto: Novosti

- Moj posao je da pomognemo svim školama. Uradićemo "Stevan Sremac" da bude ogledni primer kako škola treba da izgleda - kazao je Vučić.

Vučić ističe da bez obzira što je mnogo urađeno, ima još toga da se uradi.

Potom su meštani Čoke želeli da se fotografišu sa predsednikom.

Domaćini su rekli predsedniku da uzgajaju krave zbog teladi.

- Plašim se da bi neki hteli i nešto više od toga. To oko uništenja potrodice je odavno i oko stavaranja podela - rekao je Vučić na konstatciju domaćina da Zapad pokušava da uništi naše vrednosti.

Predsednik je potom seo da razgovara sa domaćinima i meptanima koji su tu. Pohvalio je kako su sve lepo pripremili za njega.

Foto: Novosti

- Kreni da ljude vide mašine za koji dan - poručio je predsednik Alempiću.

- Mislim da će porodica da pošalje obaveštenje, ali koliko znam telo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju. Mislim da će sin Darko u narednim danima da upozna sve sa onim pta porodica želi a mi ćemo biti tu da pružimo podršku i očuvamo javni red i mir. To je bveoma teško za obezbeđivanje i za gaarntovanje siugnrosti svima i biće veoma važno imajući u vidu procene BIA i vojne agencije, MUP-a koje se kreću u desetinama hiljada pristunih, tako da moramo da osiguramo sve. Zahtevan posea je pred našim službama i upotrebićemo sve da to osiguramo - rekao je Vučić na pitanje o tome da telo generala Ratka Mladića stiže danas u Srbiju.

Vučić kaže da u Srbiji je mimo zakona prisluškivan samo on.

- Supriotno zakonu prisluškivan je Aleksandat Vučić kao predsednik, a pre toga su me prisluškivali isto. Pročitao sam odgovor BIA i ne želim da se bavim podmetnutim temama NVO... Ako nemate šta da ponudite građanima nemojte da ih zamajavate glupostima. Ako imate, ponudite, kako ćete da napravite čvrstu ekonomiju i stopu rasta kao što imate danas, ostalo su sve besmislice - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da želi da se bavi važnim stvarima i kako da pomaže porodicama u Srbiji.

- Muči me šta će biti posle 12. i 16. septembra. Ako vidimo da je sve bilo prevara a mislim da ćemo to da vidimo. Zapad je želeo da nas umiri time i kaže "ej pošto je Tači heto dogovore sad ga šaljemo u zatvor, Srbima mažemo oči tako što ćemo reći da je odgovran za ubistvo 50 srpskih civila, a onda ćemo dovesti Kurtija koji će da progni Srbe ali će da izgleda kao neko ko nije bio upleten u ratne sukobe" da im ostvari poslove. E sad kad je tu zapelo, ne mogu da puste da su Srbi bili u oravu, pa će ga pustiti i vratiti dole i pravimo nepotrebne tenzije i da vidimo kako da nateramo Srbiju da prizna tzv. Kosovo. Verujem da će u Tirani da se ujedinjuju, ne bi li izvršili pritisak na međunarodnu zajednicu da ta preseda bude baš onakva kakvu i ja očekujem u ovom trenutku. Mi moramo da budemo snažni, jaki, mirni i da radimo na očuvanju mira, snaženju zemlje, da ne bismo bili lak plen jer bi nas pojeli dok kažete keks. Plus cene nafte i gasa. Nije normalno kakvu cenu plaćamo a na tržišti da je 880 dolara na hiljadu kubnih metara gasa. Bilo je nekad tokom korone oko 2.000, ali dan dva. Nikada nije bilo da stabilno stoji, nikada. Ja to znam. Kad sam išao kod Putina i razgovarao sa njim telefonom i tražeći naftu formulu nisam smeo da razmišljam da plaćamo 440 evra po centimetru. Srećom mi plaćamo manje od 880, ali moramo da rzamišljamo kako ćemo u budućnosti. Šta ćemo za naftu koju mnogo teže nabaljamo - upitao je Vučić.

Foto: Printskrin Pink TV

Jasan je po stavu da zato ne može da gubi vreme na gluposti političkih protivnika.

- Dobio sam odgovor Marka Rutea u pisanoj formi, upoznaću vas sa sadžajem u narednim danima, rekao je on.

- Šta god da odgovorim krivi ste. Ako ne odgovorim, reći ćete prazna priča. Dovoljno sam pametniji od onih koji misle da situaciju na KiM znaju bolje od mene. Ukoliko bismo išli u sukob išli bi smo u sukob sa NATO. Razmislite hoćete li da učestvujete u tom sukobu koji jedva NATO čeka, jer ne može na Rusiji, pa da se na nekom iživaljava. Jel hoćete da u tu stuaciju dovedem zemlju? Budite pošteni. Evo i ja vas pitam šta je to, odgovorite mi. Ja nisam rodoljub, vi jeste. Svima je maca pojela jezik. Lako je stojati sa starne i kritikovati a teže ponuditi rešenje, a neko mora da se bori svakog dana za naše ljude na KiM. Da isplaćuje plate penzije, plaća kosovski dodatak koji je znatno veći... Politika suviše ozbiljnosti i odgovornosti traži - rekao je on i dadao da je potrebno manje sakrastično-ironičnog odnosa prema svemu a više analize i ozbiljnosti.

- Ja neću da ratujem. Pokušaću da izbegnem sukob... To Srbi na KiM znaju. Znaju ko im pomaže, a kad dođe vreme pokazaće se neke stavri ko je kada i kooliko kome pomagao. Moramod a snažimo zemlju. 13. imamo vežbu na Pešteru videćete osnažene kapacitete vojske Srbije, ali znam da nam je potrebno i više. Zato nam treba jača ekonomija i ovakve porodice, a ne da nam neko deli najveće vrednosti a to jest porodica. To je važno da napravimo - rekao je on.

Vučić je podsetio i na to da je snimio podkast te da mu je bilo lako kritikovati svog savornika Mutu, te da to može svako, ali da li to stvarno može da se sprovede u delo iz reči, teško.

Obilazak JP „Adica“

Predsednik je prvo razgovarao sa okupljenim meštanima.

Predsednik je istakao da treba da se završe radovi na osnovnoj školi, kao i da nekoliko kilometara puteva.

- To ćemo odmah da krenemo. Što se tiče Ade, napravili smo Velnes centar, fali akva park. Ako to uradimo onda će Ada da privlačni mnogo više tursta - rekao je on.

Kaže da su problem kanalizacija i vodovod, ali da će se raditi i na rešavanju tih problema.

Vučić je istakao se naslušao priča oko Deliblatske peščare.

- Kažu da će tamo neko da gradi vetroparkove, zgrade... Dok se za bilo šta pitam niko tamo neće da gradi ništa odim eko-sistema. Drveća, cveća, trave i onoga što je izgorelo. Niko neće dobiti dozvolu da nešto gradii. To je važno da ljudi znaju i da ne slušaju neistine - rekao je Vučić.

Vučić kaže da zna koliko je MOL važan za Adu, Bečaj, za Banatski orkug i za sve.

Izgradnja akva-parka planirana je za 2028. godinu.

- Ja sam kriv za one koji pričaju da ima taj koji uvek sve ubraza i traži, ja sam taj i nikada se nisam krio - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

OBILAZAK VELNES CENTRA "ADICA"

Predsednik je dobio i poklon tokom obilaska.

- Lepo izgleda i lepo je dizajnirano - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da će veća ulaganja u turizam obezbediti veći broj gostiju.

- Ljudi traže sadržaj. Nije dovoljan lep krevet i priroda, ljudi hoće i da provode vreme negde. Da bi ostali negde više dana mora biti hajking, plivanje, bicikla, kulturni sadržaji i sve drugo. Ovo je jedan od načina da ljudi ostave novac ovde - rekao je Vučić, te podsetio da gosti dolaze iz regiona, najviše Rumunije.

Kaže da sve dobro funkcioniše i da super izgleda.

- Morate da ulažete da bi se vraćalo, iako to ne gubi pare. To je važna stvar - rekao je predsednik.

Kaže da ljudi imaju svuda da traže, ali da je mentalilet ljudi ovde drugačiji.

- U nekim opštinama ovde je malo lakše stanje nego u centralnoj Srbiji. To traje 200 godina unazad. Ali ima i ovde problema. Drago mi je što idemo ovim putevima i mpgu da vidim. Ta veza MOL-a sa E75 je od ključnog značaja - rekao je on.

Predsednik je obišao i igraonicu koja je opremljena za najmlađe.

Prema planu akva-park bi trebao da se gradi iza hotela i to bi zaokružilo celu priču.

Na kraju se predsednik zahvalio na gostoprimstvu te napomenuo Alempiću da na listu prioriteta doda i lokalne puteve po Adi.

Obilazak preduzeća „Artis 1973“

Ovsene i proteinske čokoladice su ključni proizvodi ove kompanije, koriste se domaće sirovine. Tržište je cela Srbija, izvozi se u 7 zemalja, a problem prave upiti od velikih firmi i standard IFS.

- Što se tiče proizvoda nema problema, samo sertifikat - upitao je predsednik, te dodao država može da pomogne oko 4 miliona bespovratno za izgradnju obejkata koji nedostaju.

- U roku od 7 dana imate isplatu, ako to završite danas. Zato i pomažemo ovakvim kompanijama. Još ako zaposlite dodatno ljude - rekao je Vučić i dodao da država može dati i dodatne subvencije.

- Konj bira hranu - našalio se predsednik na konstataciju da je ovas hrana za tu životinju.

Predsednik kompanije je istakao da su do sada koristili pomoć države i da im je pomoć Pokrajinske vlade oko nabavke skupocene mašine u velikom pomogla na početku.

- Kad ljudi vide da nema šećera, ovako deblji poput mene traže to da ih ne goji. Ja navikao na onu pravu čokoladu. Majo nije ovo za tebe, nego za mene - našalio se predsendik.

Foto: Printskrin Pink TV

Vučić kaže da sve lepo izgleda, te da Srbija inače ima problema sa prerađivačkom industrijom, ali da mu je drago što ovo preduzeće uspeva da bude efikasno u toj oblasti.

- Da nemamo ovakve ljude, ko bi u Ruskom selu zaposlio ljude. Morali bi da idu u Kikindu... Ništa ne možete da radite kada je cena gasa u svetu 880 dolara... Ratni sukobi i tenzije sve veće i onda vam je jasno gde to ide. Zabrinut sam i zbog cena nafte i gasa, i to su sekundarne posledice onoga što je stvarno a to su napetost i izbijanje potencijalnih sukoba je sve jasnije. Odnosni Rusije i Nemačke me brinu izuzetno. Posebno sam zabrinut jer su Albanci zakazali Veliki marš slobode za 12. septembar očekujući da bude Tači putšen. Najavljuju nasilje ako to ne bude slučaj. Sačekaćemo taj 16. pa regaovati i objasniti šta su sve radili... Neka vrsta sreće u nesreći je što ću to moći da govorim 23. u UN na Generalnoj skupštini. A ovo je spas za Srbiju, ovi mali pogoni - rekao je on.

O odluci da pomeri skup u Novom Sadu, Vučić kaže da niko ne veruje u priču da se on plaši.

- Razumem šta je politika... Možeš da kažeš šta hoćeš, neodogvorno, neozbiljno ništa te ne košta. Razumem. Ne možeš stvarno da pomisliš da se neko plaši, to bi bilo 50.000 napspram 500 ljudi. Policija u Užicu je štitila te ljude, a ne nas. Na stranu to da neko donosi dete od 3 godine i stavlja ga ispred kordona. To je najodvratnije trikove koji ste naučili iz obojenih revolucija. Sve to donkele razumem. Mnogo glupo je da pričate da je to razlog. Ne znam da li ste videli snimke... Napadali su naše ljude u Veterniku i prošli kao u Užicu... Nisam od onih koji će da kaže vi ste nama pretili jahanjem, sad ste vi jahani jer je to sramota. Ja hoću da ljudi budu slobodni, da imaju pravo na mišljenje, na svoj stav. To je temelj demokaratije... Oni kojine dozvoljavaju okupalje i žele da ga spreče su oni sa najgorim osoboinama, i želim da ljudi to vide. Doneo sam odluku kao odgovran čovek i na kraju kao otac. Ne bih voleo da moje dete bude povređeno niti da bilo čije dete bude povređeno i da im se bilo šta dogodi... Nije to pitanje. Naše je da spustimo tenzije koliko možemo i spustimo strasti. Znam da će neki da teško podnesu poraz, zato se krenulo sa svim mogućim. Šta će da izmisle i slažu to ni pas s maslom ne može pojesti, ali ljudi znaju da je kampanja i razumeju sve. Ne moram da uvek donosim odlue koje se sviđaju moj pristalicama, ali moram da donosim odluke zbog građana Srbije- rekao je Vučić.

Dodaje i da su bloakderi izneli svoje sumnje bez i jednog dokaza o prisluškivanju.

- Izneli su svoj sumnje bez i jednog dokaza... U ovoj zemlji sam ja prisluškivan dok sam bio opozicioni lider i to sve vreme. Jesam li pravio scene, nekog prognoio? Nikad. To su radili i protivzakonito i kada sam postao predsednik. To sam istrpeo. To je toliko glupo i besmisleno da nemam reči... Da me pitate ja ni ne znam njihovo ime niti mi šta znače ti ljudi, ali moram da brinem o njima kao građanima Srbije - rekao je Vučić.

- Šta da ponude oni drugo? - upitao je Vučić.

On dodaje da oni ni ne znaju gde se koje selo nalazi i da samo žele privući pažnju stranih obaveštajnih agencija.

- Oni ne znaju gde je to. Niti im je važno. Pošto ništa od toga ne znaju, onda moraš da ideš sa velikim stvarima, posebno da privučeš pažnju stranih obaveštajnih agencija. I ono što je za mene bilo jedini zaključak juče, mogao sam 6 minuta da pratim, ja vidim da oni ne razlikuju ko je glumac, oni misle da je Ilija Čvorović glumac, ne znaju da je Ilija Čvorović lik, a da je Bata Stojković glumac. Čak ni to ne znaju. Ali da sve to ostavite po strani. Negde sam, s jedne strane, bio veoma tužan, jer sam razumeo da iza svega stoje nevladine organizacije plaćene spolja, i po prostoru gde je održano, i po informacijama i dezinformacijama koje su davali. S te strane sam bio tužan. Bio sam pomalo tužan i zbog toga što sam video da politički protivnici, u stvari, su tu da bi obavljali posao za nekog drugog, a ne zato što nešto znaju, žele ili mogu da urade.

- A ono zbog čega sam bio pomalo sarkastično radostan, da budem iskren, to je... pomislio sam možda u trenutku: "Izaći će sa nečim ozbiljnim, nekim ozbiljnim programom, planom za Srbiju, s nečim što... gde su ljudi u pitanju, a ne oni i nevladin sektor." Kako će da namire još više para i kako da od nekoga iz inostranstva uzmu još više para. Kada sam video šta su izabrali kao temu, po tom pitanju sam zadovoljan.

Foto: Printskrin Pink TV

- Inače, odmah da vas obavestim, razlika između nas i njih je svakoga dana sve veća. I nadam se da će se takav trend i nastaviti. Hvala im na tom ponašanju. I tako. Recimo što nas vezači se na pitanje o Novom Sadu. Kako komentarišete izjavu blokadera da su oni sprečili izliv ćacilizacije u Novom Sadu i svoj skup najavili pod nazivom "Stop ćacilizaciji Novog Sada"? Kad nemate ideje, kad nemate program, kad nemate plan, onda vam je mržnja jedina ideja. Ta mržnja je pogubna za one koji mrze. Ta mržnja je pogubna za one koji takvu emociju imaju. Ja je nemam. Ja ih poštujem, volim. To su sve naši građani. I mi ćemo da brinemo o njima i kada sad budu poraženi na izborima, čuvaćemo ih kao malo vode na dlanu. Nikada nećemo da im uzvraćamo na isti način. Vedećemo ih i u Novom Sadu. I ne samo to, održaćemo skup kad se malo spuste tenzije i sve drugo, ali ćemo ih i pobediti. I u Novom Sadu. I u Novom Sadu. Tako da, gledao sam istraživanje za Valjevo, gde je godinu i po dana, to je bilo vrlo teško, vrlo loše. Sad, drugačija pesma. Kajsiće, kako vidite, prošlo manje od 2 meseca do izbora, prva blokaderska konferencija, nismo čuli ni plan ni program, niti ko će biti na izborima.

- Šta ćete da čujete. Moćićete da vidite uskoro. Ja sam srećan obavešten sam da je Stojan Radenović prihvatio moju molbu i poziv, naš navjeći naučnik današnjice, da bude na lisit koju ću da vodim i to je to - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome da bloakderi još uvek nisu predstavili svoj plan i program.

Predsednik je na pitanje "Novosti" o napadu premijera Hrvatske, Andreja Plenkovića na Srbiju kaže:

- Oni su napravili mnogo koraka, nikad niko nije pomislio da će neko nacizam da veliča posle '45. godine. Kao što vidite to je kod njih i 2025. i 2026. i 2045 ima da veličaju nacizam i nacističke pozdrave. To je jedinstven slučaj u svetu i jedisntvena zemlja. Kako oni kažu to su patriotkse pesme. Bio je gori pozdav od "Cig hajl" a to je "Za dom spremni!" To je suvi patriotizam. Čestitam im na tom patriotizmu, daleko im lepa kuća - rekao je on.

Predsednik stigao u Rusko selo kod Kikinde

Na početku se obratio prisutnima.

Kazao je da je za Kikindu važno što će se uraditi put od Nakova do Mokrina, krenuće i druga faza bolnice u Kikindi.

- To je 16 hiljada kvadratnih metara rekonstrukcija. Uradićemo i kanalizaciju... Strateški je važno je završetak "Smajlija" u voom delu za nekig 6-7 godina. Ne može ranije zbog dela preko Sombora, tek onda ide Srbobran, Bečej pa Kikinda... Još važnije je auto-put Beograd-Zrenjanin, pa onda i brza saobraćajnica do Kikinde. Tako će biti lakše meštanima svih sela da možete ranije da izađete na tuo-put. Mučimo se sa MSK, Tozi Markoviću nisu mesec ipo primanja isplaćena i to da rešimo ukoliko odmah. Imamo problem sa cenom gasa. Kada sam išao kod Putina da razgovaramo oko gasa, molio sam da plaćamo manje od 400 dolara. Danas je cena 880, malo ko je spreman za zimu jer Katar ne isporučuje dovoljne količine. Rusiji gađaju naftna postrojenje, tako da brinem... - rekao je Vučić, te napomenuo da rezerve koje Srbija ima nisu dovoljne ako se situacija ovako nastavi.

Vučić kaže da su to velike stvari i da treba da se prilagođavamo novom situaciji na tržištu.

- Za 3-4 dana ćemo jobavestiit javnost koliko će biti povećane penzije i plate. Za 10 dana za najebći deo vas ide isplata od 20-35.000 za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja, i onda iz akvionarskog fonda 6, za neke 12.000 dinara - rekao je Vučić.

Istakao je da se situacija u svetu napeta, i da su mir i stabičnost ključni za Srbiju.

Kaže da će Srbija pomoći i "Artisu" kako bi se još meštana moglo zaposliti.

Potom je saslišao probleme meštana.

Foto: Printskrin Pink TV

Jedan od stanovnika predložio je izgradnju bazena, kako bi se omladina usmerila na sport.

- Razmislite jesam li glup, znam šta i zašto pitam. Ja radim i ne spavam da bi bio spreman. Nisam pitao slučajno jel imate danas 2.000 ljudi. Precizan sam kad to pitam, kao što znam da imate 1.800 birača... Ne volim da živim u vremenu od pre 4-5 godina, posebno ne od 20. Za mene je san da uradimo ovo sa MSK, i vi ste dobro rekli "Smajli" će sve da promeni kao i auto-put do Zrenjanina... Za mene je neizdrživ pritisak, ako dobijemo poverenje naroda, i brzo radimo ovo do Zrenjanina. Kada završimo, ma sam ću da napravim sebi pritisak da uradimo brzu saobraćajnicu do Kikinde, da spojimo sva mesta i ondamožemo investitore da dovodimo. Kada završimo "Smajli" ne postoji niko ko može da odbije da dođe ovde da investira... - rekao je Vučić te dodao, da ne misli da je bazen prioritet, te da će zamoliti lokalnu uptavu da uradi projekat pa će onda razgovarati sa njima da li je to najvažnije.

Predsednik je rekao da će videti šta može i da uradi za izgradnju lokalnih puteva.

Jedan od meštana je ukazao i na problem vodovodnog sistema i pucanje cevi.

- Da obećam to je nemoguće, i to će biti skoro 10 miliona evra. Piatnje vode i lokalnih puteva bih želeo da govorim o tome narednih nedelja i da stavim na dnevni red Vlade, jer nemamo problem sa visinog javnog duga. Ako uspijemo onda ćemo kroz 2-3 godine da rešimo taj problem jednom zauvek - rekao je Vučić.

Meštani su istakli da su problem i posebne kategorije društva, odnosno da je on ratni veteran i ne može da nađe posao, na šta je predsednik kazao da ostane i da razgovara sa ministarkom kako bi se pronašlo rešenje.

Predsednik je kazao da će razgovarati sa "Putevima Srbije" kako bi se rešili problemi na lokalnom nivou, pošto to očigledno opština nije radila.

- Videćemo da to rešimo odmah, da se ne čeka - rekao je Vučić.

- Dobićete najvećim delom 35.000, pa 6.000 pa možda još 6.000. Pa sledi i još jedno povećanje, koje neće biti malo. Nećud a ugrozim budućnost, da se dodvoravam zbog izbora, da nikada ne kasni, da čuvamo dinar, i nizak nivo duga i to je za mene od presudnog značaja - kaže Vučić.

Narod čeka Vučića

Veliki broj meštana Ruskog sela kod Kikinde okupio se da dočeka predsednika i da sa njim razgovara.

Program posete

Prema zvaničnom programu posete, predsednik će obilazak započeti u 11.30 časova u Ruskom Selu kod Kikinde, gde će posetiti preduzeće „Artis 1973“. Sat vremena kasnije, u 12.30 časova, predviđen je obilazak Javnog preduzeća „Adica“ u Adi.

Tokom boravka u opštini Čoka, Vučić će najpre u 13.15 sati posetiti poljoprivredno gazdinstvo Petrović, a odmah nakon toga, u 13.50 časova, i čuvenu vinariju „Čoka“.

U nastavku posete Severnobanatskom okrugu, predsednik će u 14.30 sati u Novom Kneževcu obići Udruženje obolelih od multiple skleroze.

Današnji obilazak završava se u opštini Kanjiža, gde je za 15.15 časova planirana poseta porodici Kavai u mestu Trešnjevac.



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