CIRKUS U HRVATSKOJ! Pokušali da opravdaju zašto je Vučić u prvom, a Plenković u drugom redu - i još više se zakopali (FOTO)
DIGLA se velika bura u Hrvatskoj zbog rasporeda sedenja na vojnoj paradi u Francuskoj, kojoj je prisustvovao i predsedenik Srbije Aleksandar Vučić.
Naime, Vučić je na vojnoj paradi u Francuskoj sedeo u prvom redu, pored britanskog premijera Kira Starmera i predsednika Kipra Nikos Hristodulidisa. U tom redu bili su, između ostalog, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik Finske Aleksandar Stub.
Premijeri Hrvatske i Albanije - Andrej Plenković i Edi Rama, sedeli su u drugom redu, što je izazvalo veliku pažnju u Hrvatskoj.
Nakon što su preneli vest o tome da njihov državnik sedi u drugom redu, iako je Hrvatska članica EU i NATO, a Srbija nije, mediji u Hrvatskoj pokušali su odmah da se operu i opravdaju zašto je to tako.
Hrvatski Jutarnji list, očigledno po nalogu vrha hrvatske države, objavio je da je za sve tobože kriv protokol, ali su masno slagali.
U teksti pod nazivom "Srpski mediji u ekstazi: Pogledajte gde sjedi Vučić, a gdje Plenković! Doznajemo zašto je takav raspored", hrvatski list kaže da je protokol da predsednici sede u prvom redu, dok je mesto za premijere rezervisano u drugom.
- Činjenicu da Vučić sedi u prvom redu, dok su lideri NATO članica poput Plenkovića i Rame smešteni red iza njega, mediji u Srbiji slave kao "veliku čast" i veliku diplomatsku pobedu Beograda u Parizu. Međutim, niti jedan srpski medij nije objasnio zašto Vučić sedi u prvom redu, a Plenković u drugom, a stvar je vrlo jednostavna - prema protokolu predsednici država uvek sede ispred premijera - navodi u tekstu hrvatski "Jutarnji list".
Međutim u pitanju je notorna laž i svako ko je video fotografije sa parade zna da je to tako.
U prvom redu je sedeo britanski premijer Kir Starmer i to upravo pored Vučića. U prvom redu je takođe bio i Fridrih Merc koji nije predsednik, već šef vlade - savezni kancelar.
Laž raskrinkana i iz Hrvatske
Hrvatski portal "Dnevno" takođe se bavio rasporedom sedenja na vojnoj paradi u Parizu i raskrinkao laži Plenkovićevog medija.
Oni su tačno primetili da u prvom redu nisu sedeli samo predsednici, već premijeri.
Šta reći nego - cirkus.
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